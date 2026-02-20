三星HBM4報價 比前一代漲30％
韓媒報導，三星電子最新款人工智慧（AI）記憶體HBM4對客戶的報價約在700美元，比前一代最多上漲30％，SK海力士也將把HBM4價格設在此一價位。
朝鮮日報報導，根據半導體業界消息，三星電子正與客戶協商，將12日率先全球量產的新一代高頻寬記憶體HBM4的價格訂在大約700美元的水準，較前代HBM3E高出20%至30%；消息激勵該公司股價19日盤中跳漲5.4%至190,900韓元，刷新盤中歷史高價，收盤時漲幅收斂，以上漲4.9%至190,000韓元作收，也創收盤新高，並帶動韓股大盤再締新猷。
Saxo Markets首席投資策略師查娜娜表示，三星調高HBM4報價的消息，反映記憶體業者握有的定價權，並暗示AI記憶體市場依然緊俏，三星認為自己已重拾一些調高定價的籌碼。
另據韓國CXO研究所根據三星電子去年的審計報告推算，在扣除主管職後，該公司去年每名員工平均年薪有望落在大約1.55億韓元（約新台幣338萬元），較2024年的1.3億韓元勁增約19.2%，改寫其薪酬紀錄。
