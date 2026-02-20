三星HBM4報價 比前一代漲30％

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
韓媒報導，三星電子最新款人工智慧（AI）記憶體HBM4對客戶的報價約在700美元，比前一代最多上漲30％。路透
韓媒報導，三星電子最新款人工智慧（AI）記憶體HBM4對客戶的報價約在700美元，比前一代最多上漲30％。路透

韓媒報導，三星電子最新款人工智慧（AI）記憶體HBM4對客戶的報價約在700美元，比前一代最多上漲30％，SK海力士也將把HBM4價格設在此一價位。

朝鮮日報報導，根據半導體業界消息，三星電子正與客戶協商，將12日率先全球量產的新一代高頻寬記憶體HBM4的價格訂在大約700美元的水準，較前代HBM3E高出20%至30%；消息激勵該公司股價19日盤中跳漲5.4%至190,900韓元，刷新盤中歷史高價，收盤時漲幅收斂，以上漲4.9%至190,000韓元作收，也創收盤新高，並帶動韓股大盤再締新猷。

Saxo Markets首席投資策略師查娜娜表示，三星調高HBM4報價的消息，反映記憶體業者握有的定價權，並暗示AI記憶體市場依然緊俏，三星認為自己已重拾一些調高定價的籌碼。

另據韓國CXO研究所根據三星電子去年的審計報告推算，在扣除主管職後，該公司去年每名員工平均年薪有望落在大約1.55億韓元（約新台幣338萬元），較2024年的1.3億韓元勁增約19.2%，改寫其薪酬紀錄。

三星電子 韓元

延伸閱讀

記憶體價格漲勢預估年後不止 供應短缺正釀成全球產業危機

蘋果據傳以兩倍價格採購鎧俠的記憶體 且每季重新議價

中國記憶體雙雄...自美國貿易黑名單移除 台廠持續坐享漲價紅利

陸記憶體雙雄 美國防部擬鬆綁 凸顯缺貨情況失控 台廠持續坐享漲價紅利

相關新聞

1.5兆美元！外資大買美國資產 對股債需求熱烈

最新公布的數據顯示，外國投資人在2025年加速買進美國金融資產，對美國股票和公債的需求尤其熱烈，以行動反駁市場盛行的所謂...

印度信實大手筆攻AI基建 人工智慧硬體軍備競賽白熱化

亞洲首富安巴尼率領的信實工業集團，在印度人工智慧峰會（AI）上宣布，將大舉投資當地的AI基礎建設，加入眾多大咖峰會期間的...

Google新機強打高性價比 加入旗艦機系列的AI功能入門售價16,490元

Google發表新機Pixel 10a，已開放預購，3月5日出貨，強調「高性價比」，並加入了原本旗艦機系列的AI功能，更...

三星HBM4報價 比前一代漲30％

韓媒報導，三星電子最新款人工智慧（AI）記憶體HBM4對客戶的報價約在700美元，比前一代最多上漲30％，SK海力士也將...

1分鐘看世界 ／印尼政府與美企簽11項採購協議 總額達384億美元

印尼政府18日與美國企業簽署總額384億美元、共計11項的採購合作協議，涵蓋礦業、能源、農業、紡織、家具、科技等領域，以...

德國傳考慮添購超過35架F-35戰機 柏林當局否認

稍早有消息指稱，德國政府考慮增購美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35戰機，但柏林當局發言人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。