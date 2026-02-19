1.5兆美元！外資大買美國資產 對股債需求熱烈

最新公布的數據顯示，外國投資人在2025年加速買進美國金融資產，對美國股票和公債的需求尤其熱烈，以行動反駁市場盛行的所謂「賣美國」（Sell America）論述。

美國財政部18日公布數據顯示，海外投資人2025年淨買入總值1.55兆美元的長期美國金融資產，比2024年買進淨值1.18兆美元還要多。其中有6,585億美元流入美股，另有4,427億美元注入美國國庫券和長期公債。

美國總統川普不斷揚言祭出高關稅，理由從經濟、地緣政治到國家安全都有，導致海外投資人在焦慮之餘紛紛採取行動降低在美國曝險，美元首當其衝。

例如，川普為收購格陵蘭而對丹麥施壓，丹麥退休基金上月警告，醞釀出清持有的美國公債部位；歐洲最大退休基金--荷蘭的Stichting Pensioenfonds ABP，去年就大砍對美國資產曝險。

但美國財政部長貝森特頻頻駁斥所謂「賣美國」論調，聲稱川普2.0經濟政策有助鞏固、而非削弱美國作為全球資本的首選目的地。

Monex外匯交易員哈茲雷特說：「近來地緣政治情勢的確不穩定，拋售美元成為熱門交易。」不過，他指出，世界各國持有的主權債中，美國公債占比仍高，「我不認為那種情況已改變」。

紐約梅隆銀行資深總經策略師余修遠（Geoff Yu）指出，去年美元走貶，或許已促使一些海外基金經理人趁機大買美國證券，一如去年4月川普宣布「解放日」關稅掀起市場劇烈動盪後的情況。

依美國財政部數據看，許多外國基金經理人去年仍樂意加碼美國資產，除了股債外，去年淨買入總額3,278億美元的美國公司債，另外也淨買入1,129億美元的機構債，包括房貸機構「房利美」與「房地美」發行的債券。

但就去年12月而言，美國三大外國債主同步減持美債。美國最大債權國日本12月減持172億美元的美債，降至1.19兆美元。排名第二的英國減持230億美元，持有部位降至8,660億美元。中國名列第三，持有的美債部位從6,839億美元砍至6,835億美元。台灣則排在第十，持有的美債部位從3,129億美元，減至3,106億美元。

中國大陸去年是美國長期金融資產的淨賣家，共減持2,086億美元，引人注目。截至去年底，中國大陸持有的美債部位共6,835億美元，為2008年以來最低。