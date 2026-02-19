快訊

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

為了紅不擇手段？國中生用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

德國傳考慮添購超過35架F-35戰機 柏林當局否認

中央社／ 柏林19日綜合外電報導
美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35戰機進行飛越表演。法新社
美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35戰機進行飛越表演。法新社

稍早有消息指稱，德國政府考慮增購美國洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）製造的F-35戰機，但柏林當局發言人今天表示，目前沒計畫要添購F-35戰機。

路透社報導，德國政府發言人說道：「沒有計畫，也未做出任何決定。」

德國與法國共同研製下一代戰機的計畫陷入困境之際，一位消息人士稍早聲稱，柏林當局正進行磋商，可能增購超過35架F-35戰機，另一名消息人士則沒有說明具體數據。

但兩位消息人士都透露，最終結果仍有不確定性。

德國曾於2022年訂購35架F-35戰機，並預計今年稍晚開始交付。

戰機 F-35 德國 柏林

延伸閱讀

不僅是區域議題 裴洛西視訊現身柏林世界論壇：孤立台灣將引發全球性災難

德國總理梅爾茨訪北京前表態：尋求建立戰略夥伴關係

共軍機艦初三再擾台 海空兵力實施「聯合戰備警巡」

北捷大迷宮？地圖東南西北朝上各不同 德國在台協會：德國人很困惑

相關新聞

德國傳考慮添購超過35架F-35戰機 柏林當局否認

稍早有消息指稱，德國政府考慮增購美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35戰機，但柏林當局發言人...

阿特曼出席AI影響力峰會 強調全球亟需AI監管

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天出席一場AI全球峰會，他...

華爾街科技股回升帶動 亞股多收漲

受華爾街科技股領漲激勵，亞洲各國股市今天普遍上揚。投資人同時樂見經濟數據顯示全球最大經濟體表現依舊強勁

科技股帶動、美國投資預期激勵 日股收漲

日圓走貶帶動出口類股走高，加上輝達（NVIDIA）與Meta新合作協議激勵晶片股，東京股市今天延續走升趨勢。美國將進行更...

憂產能過剩加劇全球貿易緊張 IMF籲陸削減補貼規模…大陸官方回應了

隨著國際社會對中國產能過剩的憂慮日益加劇，國際貨幣基金（IMF）呼籲這個全球第2大經濟體削減對特定產業的政府補貼

AI衝擊新聞恐流量蒸發 研究：影音布局為生存關鍵

研究報告指出，2026年新聞業腹背受敵，面臨人工智慧、自媒體的雙重夾擊，承受流量蒸發、信任度下探與收入轉型的壓力；全球媒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。