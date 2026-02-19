德國傳考慮添購超過35架F-35戰機 柏林當局否認

稍早有消息指稱，德國政府考慮增購美國洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）製造的F-35戰機，但柏林當局發言人今天表示，目前沒計畫要添購F-35戰機。

路透社報導，德國政府發言人說道：「沒有計畫，也未做出任何決定。」

德國與法國共同研製下一代戰機的計畫陷入困境之際，一位消息人士稍早聲稱，柏林當局正進行磋商，可能增購超過35架F-35戰機，另一名消息人士則沒有說明具體數據。

但兩位消息人士都透露，最終結果仍有不確定性。

德國曾於2022年訂購35架F-35戰機，並預計今年稍晚開始交付。