越共總書記蘇林赴美國和平理事會 雙邊簽署1.2兆元協議

越共總書記蘇林抵達華府，參加19日舉行的加薩和平理事會開幕式。分析指出，蘇林此行更著眼於穩定與美貿易，率領的代表團與星鏈、波音等美方夥伴簽署並交換了總價值高達372億美元（約新台幣1兆1740億元）的合約和合作協議。

華盛頓當地時間18日中午，越共總書記蘇林（TôLâm）與其率領的代表團專機抵達美國安德魯聯合基地。蘇林應加薩和平理事會創始主席、美國總統川普（Donald Trump）之邀，與數十國代表共同參與加薩和平理事會的開幕會議。

越南通訊社今天報導表示，蘇林出席開幕式，表明他對全球和平努力與加薩重建倡議的支持，也顯示越南有意基於全面戰略夥伴關係，深化與美國在全球議題上的合作。

報導寫道，「儘管川普政府目前的政策調整給越南帶來了一些挑戰，但總體而言，越美關係仍繼續朝積極方向發展」，尤其在安全合作、商貿、人才培育等領域。

美國18日晚間，蘇林出席見證越南與美國在科技、數位轉型、航空和醫療保健等重點領域間合約與合作協議的交換和簽署儀式。多項合約總額高達372億美元，標示著雙方連結進入新的里程碑。

具體而言，越南科技部向美國億萬富豪馬斯克的星鏈公司（Starlink）頒發了提供網路基礎設施，也就是固定衛星通信網絡的電訊服務許可證，意味星鏈將可正式於越南展開服務。

越南航空也與波音公司豪簽購買50架波音737 MAX飛機的大單，也是越南航空史上最大的單筆採購案。該訂單顯示，越南航空現階段成長迅速，且把策略重心放在需求日益增長的國內和東南亞區域航線。

不僅越南航空，富國航空也與波音公司簽約，購買40架波音787-9夢幻客機；越捷航空與普惠公司（Pratt& Whitney）簽署引擎相關服務合約。

除越共總書記蘇林外，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和柬埔寨總理洪馬內（HunManet）也成為出席和平理事會的東南亞領袖代表。

總部設於美國的時事分析媒體「外交家」（The Diplomat）今天一篇分析寫道，印尼、越南和柬埔寨各自出於自身原因參與和平理事會。

「印尼和越南目前正與白宮進行貿易和關稅談判，並尋求穩定與美國的經濟關係，以實現雄心勃勃的經濟成長目標」。

報導指出，越南此行的動機更著重於穩定與美國的貿易，這對越南經濟的重要性遠超印尼。彭博社日前報道稱，蘇林還計劃在華府期間與川普舉行貿易會談，以打破兩國關稅談判的僵局。

儘管美國去年對越南商品加徵了20%的關稅，但至去年底，越南對美貿易順差仍達到了創紀錄的近1340億美元。美國貿易顧問認為，從中國經越南轉口「洗產地」的商品，是巨額貿易順差的主因之一，也是接下來雙邊談判的癥結點。

此外，越方也盼藉此行動深化與美方安全合作，並強化自身在全球外交上的角色與影響力。

過去被視為中國附庸國的柬埔寨近年與美國關係有所緩和，已與美國簽署貿易協議。洪馬內的出席不僅是希望繼續與美深化關係，也盼藉由參與國際場合引起國際對柬泰邊界衝突的持續關注。