阿特曼出席AI影響力峰會 強調全球亟需AI監管

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天出席一場AI全球峰會，他在會議上表示，全世界亟需監管這項快速發展的技術。

法新社報導，印度新德里目前正舉行「AI影響力峰會」（AI Impact Summit），阿特曼是出席會議的眾多科技企業高層之一。

他於峰會談到：「AI民主化是確保人類繁榮發展的最佳途徑…將這項技術集中在一間公司或一個國家可能會走向毀滅。」

阿特曼指出：「這並不是說，我們不需要任何監管或保障措施。」

他還強調：「我們顯然需要，而且是迫切需要，就像我們處理其他強大技術一樣。」

許多研究人員和倡議者認為，必須採取更有力行動來因應各種新出現的AI相關問題，包括民眾失業、深偽影片以及網路詐騙。

阿特曼表示，「我們預期全球可能需要類似國際原子能總署（IAEA）的組織，來進行AI事務國際協調」，並具備能力「迅速應對不斷變化情況」。

他也提及：「未來幾年，隨著這項技術持續迅速發展，全球社會將面臨考驗。」