快訊

咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

「人肉占車格」爆衝突！她被拖下車毆打 高雄漢神巨蛋認：監視器死角

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座回饋故鄉 初三再發600多份小紅包

阿特曼出席AI影響力峰會 強調全球亟需AI監管

中央社／ 新德里19日綜合外電報導
人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天出席一場AI全球峰會，他在會議上表示，全世界亟需監管這項快速發展的技術。歐新社
人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天出席一場AI全球峰會，他在會議上表示，全世界亟需監管這項快速發展的技術。歐新社

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天出席一場AI全球峰會，他在會議上表示，全世界亟需監管這項快速發展的技術。

法新社報導，印度新德里目前正舉行「AI影響力峰會」（AI Impact Summit），阿特曼是出席會議的眾多科技企業高層之一。

他於峰會談到：「AI民主化是確保人類繁榮發展的最佳途徑…將這項技術集中在一間公司或一個國家可能會走向毀滅。」

阿特曼指出：「這並不是說，我們不需要任何監管或保障措施。」

他還強調：「我們顯然需要，而且是迫切需要，就像我們處理其他強大技術一樣。」

許多研究人員和倡議者認為，必須採取更有力行動來因應各種新出現的AI相關問題，包括民眾失業、深偽影片以及網路詐騙。

阿特曼表示，「我們預期全球可能需要類似國際原子能總署（IAEA）的組織，來進行AI事務國際協調」，並具備能力「迅速應對不斷變化情況」。

他也提及：「未來幾年，隨著這項技術持續迅速發展，全球社會將面臨考驗。」

峰會 ChatGPT OpenAI

延伸閱讀

比爾蓋茲臨時缺席 印度AI峰會遭遇多重挑戰

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭網友打臉 AI峰會攤位遭斷電清場

《教父》冷靜軍師成絕響！奧斯卡影帝勞勃·杜瓦95歲辭世，70年演技傳奇落幕

印度AI峰會登場 莫迪拚深化夥伴關係、確立主導地位

相關新聞

阿特曼出席AI影響力峰會 強調全球亟需AI監管

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天出席一場AI全球峰會，他...

華爾街科技股回升帶動 亞股多收漲

受華爾街科技股領漲激勵，亞洲各國股市今天普遍上揚。投資人同時樂見經濟數據顯示全球最大經濟體表現依舊強勁

科技股帶動、美國投資預期激勵 日股收漲

日圓走貶帶動出口類股走高，加上輝達（NVIDIA）與Meta新合作協議激勵晶片股，東京股市今天延續走升趨勢。美國將進行更...

憂產能過剩加劇全球貿易緊張 IMF籲陸削減補貼規模…大陸官方回應了

隨著國際社會對中國產能過剩的憂慮日益加劇，國際貨幣基金（IMF）呼籲這個全球第2大經濟體削減對特定產業的政府補貼

AI衝擊新聞恐流量蒸發 研究：影音布局為生存關鍵

研究報告指出，2026年新聞業腹背受敵，面臨人工智慧、自媒體的雙重夾擊，承受流量蒸發、信任度下探與收入轉型的壓力；全球媒...

Fed會議紀錄偏鷹 決策者對升降息與AI影響看法分歧

根據聯邦準備理事會（Fed）上月會議紀錄，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對下一步行動仍存歧見。若通膨維持高檔，「數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。