華爾街科技股回升帶動 亞股多收漲
受華爾街科技股領漲激勵，亞洲各國股市今天普遍上揚。投資人同時樂見經濟數據顯示全球最大經濟體表現依舊強勁。
法新社報導，儘管最新數據導致投資人對進一步降息的預期降溫，同時美國聯邦準備理事會（Fed）1月會議紀錄顯示決策官員對通膨日益憂心，亞洲股市仍幾乎全面收高。
國際油價昨天因美國和伊朗緊張情勢而一度暴漲逾4%後，今天繼續小幅走高。
與此同時，美國本週一連串強勁數據，加上上週優於預期的就業報告，顯示聯準會短期內可能不急於降息。聯準會1月會議紀錄更顯示，多位官員考慮在通膨依舊頑強下升息。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「工業生產出現近一年來最大增幅、耐久財訂單超乎預期、美國新屋開工數攀升至5個月新高，這是一組通貨再膨脹（reflationary）數據。」
他說：「這個經濟體如同重型貨運列車上的避震器，不斷吸收更高利率壓力，壓縮之下依舊以一貫的強勁動能持續前進…聯準會會議紀錄澆熄降息即將到來的幻想。」
日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到57598.83點。香港、上海及台北股市因農曆新年假期休市。
至於其他亞股，首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、馬尼拉股巿收漲。雅加達股巿收跌。
