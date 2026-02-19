憂產能過剩加劇全球貿易緊張 IMF籲陸削減補貼規模…大陸官方回應了

隨著國際社會對中國產能過剩的憂慮日益加劇，國際貨幣基金（IMF）呼籲這個全球第2大經濟體削減對特定產業的政府補貼。

英國「金融時報」報導，IMF估計，北京目前對關鍵產業企業的補貼約占國內生產毛額（GDP）的4%，並表示中國應將此一比例下調2個百分點。

IMF指出，中國的產業政策「正在引發國際外溢效應與壓力」，加上國內需求疲軟，使中國「更加依賴製造業出口作為經濟成長來源」。

IMF中國及亞太區代表團領導人錢德拉（Sonali Jain-Chandra）說：「（中國的）產業政策確實在部分領域促成技術創新，但整體而言，對經濟產生的影響仍是負面。」錢德拉指出，相關問題包括「資源錯誤配置」與「過度支出」等。

IMF過去曾呼籲中國考慮削減產業政策的規模，但未提出具體的縮減幅度。

IMF提出這些建議之際，中國正大幅增加製成品出口，包括電動車等高附加價值商品，而其補貼政策已引發與西方國家的貿易緊張。

中國去年的全球商品貿易順差突破1兆美元，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等多國領袖直指這樣的貿易存在「難以承受的失衡」。

IMF對北京提出「去內卷化」（即過度削價競爭）的倡議表示歡迎，同時呼籲中國應該進一步提出明確策略。

此外，中國經濟正面臨多重挑戰，包括通貨緊縮威脅、消費者信心疲弱、青年失業率居高不下，以及房地產市場持續放緩，短期內難見緩解跡象。

IMF曾於2024年呼籲中國在4年內投入GDP的5.5%來解決房地產市場的結構性問題，以完成預售屋建設、讓不具生產力的開發商退場，並推動經濟從出口導向轉向消費內需，以實現更長期的健康增長。

IMF建議中國政府放寬流動人口享社會福利的限制、建立更累進的稅收制，以及提高退休金水準。

針對IMF報告，中國官方回應稱，實際產業補貼規模並未如估算般龐大。

IMF中國執行董事張正鑫（Zhang Zhengxin）表示，中方「認為，政府對產業規模的影響被高估了」，還說「中國產業政策公開透明，對國有企業、民營企業與外資企業一視同仁。」