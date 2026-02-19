談定逾70億美元採購合作　美印尼總統將簽貿易協議

美國東協商會（ USABC）表示，美國與印尼多家企業今天簽訂總值逾70億美元的數項商業協議。就在明天，印尼總統普拉伯沃與美國總統川普將簽署兩國最終貿易協議。

路透社報導，根據美國東協商會所發布的說明資料，這項協議是在美國商會為普拉伯沃（PrabowoSubianto）舉辦的晚宴上簽署的，內容包括印尼企業採購100萬噸美國大豆、160萬噸玉米，以及9.3萬噸棉花，但未述明採購期間。

資料並指出，今年內印尼將購買100萬噸小麥，並預計在2030年前累計購買達500萬噸。

根據美國東協商會資料，協議並包括美國礦業集團「自由港麥克莫蘭公司」（Freeport-McMoRan）與印尼投資部簽署的關鍵礦產合作備忘錄，以及印尼國營石油公司（Pertamina）與美國哈里伯頓公司（Halliburton）就油田開發簽訂合作協議。

此外，商業協議中有兩項半導體合資案，其中由Essence Global Group與印尼夥伴的合資案，規模達48.9億美元，另一項由Tynergy Technology Group參與的合資案則未公開金額。