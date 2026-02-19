快訊

直播／南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

初三為回收物大打出手 嘉義街友遭圍毆慘死火車站地下道…發現時身體僵硬

台灣洋酒通路教父傳奇謝幕 橡木桶創辦人陳春安辭世享壽80歲

談定逾70億美元採購合作　美印尼總統將簽貿易協議

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國東協商會（ USABC）表示，美國與印尼多家企業今天簽訂總值逾70億美元的數項商業協議。就在明天，印尼總統普拉伯沃與美國總統川普將簽署兩國最終貿易協議。

路透社報導，根據美國東協商會所發布的說明資料，這項協議是在美國商會為普拉伯沃（PrabowoSubianto）舉辦的晚宴上簽署的，內容包括印尼企業採購100萬噸美國大豆、160萬噸玉米，以及9.3萬噸棉花，但未述明採購期間。

資料並指出，今年內印尼將購買100萬噸小麥，並預計在2030年前累計購買達500萬噸。

根據美國東協商會資料，協議並包括美國礦業集團「自由港麥克莫蘭公司」（Freeport-McMoRan）與印尼投資部簽署的關鍵礦產合作備忘錄，以及印尼國營石油公司（Pertamina）與美國哈里伯頓公司（Halliburton）就油田開發簽訂合作協議。

此外，商業協議中有兩項半導體合資案，其中由Essence Global Group與印尼夥伴的合資案，規模達48.9億美元，另一項由Tynergy Technology Group參與的合資案則未公開金額。

美國 印尼 東協

延伸閱讀

美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

秘魯臨時總統上任才4個月 捲「中餐門」下台

菲律賓副總統杜特蒂參選總統 政壇角力升溫

賴總統分享馬年冷笑話自稱「高手」 夫人吐槽：10個只有2個好笑

相關新聞

科技股帶動、美國投資預期激勵 日股收漲

日圓走貶帶動出口類股走高，加上輝達（NVIDIA）與Meta新合作協議激勵晶片股，東京股市今天延續走升趨勢。美國將進行更...

憂產能過剩加劇全球貿易緊張 IMF籲陸削減補貼規模…大陸官方回應了

隨著國際社會對中國產能過剩的憂慮日益加劇，國際貨幣基金（IMF）呼籲這個全球第2大經濟體削減對特定產業的政府補貼

AI衝擊新聞恐流量蒸發 研究：影音布局為生存關鍵

研究報告指出，2026年新聞業腹背受敵，面臨人工智慧、自媒體的雙重夾擊，承受流量蒸發、信任度下探與收入轉型的壓力；全球媒...

Fed會議紀錄偏鷹 決策者對升降息與AI影響看法分歧

根據聯邦準備理事會（Fed）上月會議紀錄，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對下一步行動仍存歧見。若通膨維持高檔，「數...

市場評估美伊衝突風險 國際油價上揚

市場評估美國與伊朗談判是否足以避免衝突，據報導美國對伊朗的軍事干預可能比預期更早，國際油價今天上揚，創去年10月以來最大...

日投資美油、電、礦360億美元 貿易與經濟協議啟動

日本承諾對美國投資5,500億美元，首批投資案17日出爐，日方將投資360億美元在美國的石油和天然氣、電力以及關鍵礦物專...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。