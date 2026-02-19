AI衝擊新聞恐流量蒸發 研究：影音布局為生存關鍵

研究報告指出，2026年新聞業腹背受敵，面臨人工智慧、自媒體的雙重夾擊，承受流量蒸發、信任度下探與收入轉型的壓力；全球媒體高層指出，發展影音內容、鞏固品牌價值已成關鍵戰略。

路透新聞研究所（Reuters Institute）1月發表「2026年新聞、媒體與科技趨勢及預測」。這份報告由媒體專家紐曼（Nic Newman）執筆，彙整全球51個國家、280名媒體高層的專業意見，對未來一年的新聞業提出預測。

●搜尋引擎轉為答案引擎 流量面臨蒸發危機

報告指出，傳統新聞業面臨最迫切的威脅來自人工智慧（AI）。隨著Google等傳統「搜尋引擎」轉型為「答案引擎」（Answer engine），用戶行為發生重大改變：資訊直接在對話框當中產生，使用者不再點擊進入新聞網站。

媒體高層普遍預測，未來3年來自搜尋引擎的流量可能下滑超過40%。「答案引擎」帶來的「零點擊」趨勢，預期將導致新聞網站的流量顯著萎縮，廣告收入恐大幅縮水。

●媒體開拓新財源 擬向AI平台索授權費

報告指出，隨著AI平台大量使用新聞內容訓練模型，媒體業者正研究內容授權與分潤模式，作為新的收入來源。調查顯示，約20%媒體預期相關收入具實質規模，近半數認為僅能帶來小幅貢獻。

報告指出，在廣告收益不穩與流量下滑的背景下，訂閱與會員制仍是媒體最重要收入策略，高達76%受訪媒體將其列為優先發展方向，高於拓展廣告收入。

●政治人物網紅化 挑戰傳統媒體公信力

除了技術衝擊，政治生態變化也構成威脅。報告觀察，多國政治人物模仿「川普2.0」模式，將媒體貼上「假新聞」標籤，削弱媒體公信力；政商名人開始繞過主流媒體，與立場親近或具個人魅力的網紅同台，傳統媒體受到邊緣化，恐與年輕人脫節。

報告指出，自媒體創作者與網紅帶動一種「個人特質導向」的新聞模式，相較於傳統媒體容易令人產生距離感，創作者能提供更有「人味」的內容。

●「人格化」興起 記者個人特色為新聞加分

報告指出，為了對抗AI與自媒體的競爭，全球媒體主管正努力強化記者個人特色，尋求在品牌當中賦予更多「人格化」特徵，把新聞內容與真人連結。達76%媒體高層表示，今年將要求旗下記者更像「創作者」。

如「紐約時報」將特派記者的大頭照放在版面上最顯眼的位置；「經濟學人」一改過去隱藏記者姓名的作法，透過Podcast與電子報讓編輯與記者現身。科技媒體「連線」（Wired）將知名記者打造為網紅，製作短影音也參與直播。

報告指出，新聞機構將更重視深度調查、現場報導與人性敘事等原創內容；結合第一手觀察與專業判斷的報導，被視為AI難以取代的新聞核心價值。

●影音轉型全面啟動 「直式短影音」主流化

加強發展影音新聞，是當前媒體環境下，全球新聞界高層的集體共識。報告指出，高達79%媒體主管表示，今年投資影音新聞對於業務至關重要。不僅為了流量，也是在AI時代建立難以取代的品牌價值。

報告指出，2026年「直式短影音」將全面主流化，最主要來自跨世代的觀看習慣改變，不僅是年輕人，連年長族群也開始習慣「向上滑」的觀看短影音。傳統媒體包括英國廣播公司（BBC）、「經濟學人」都將短影音直接整合到自家網站。

●內容「液體化」 建立與受眾的直接連結

報告提出「內容液體化」（Liquid Content）概念，指出新聞不再是靜態文章，變成是依讀者情境與互動需求，由AI自動重組並推送至各種平台呈現。

在此趨勢下，媒體必須靈活應對，將內容「原子化」，把長篇報導拆解為最小單位，如核心事實、關鍵語錄、數據背景等，讓資訊能像液體般，適應各種AI助理或新型穿戴裝置 。

報告指出，面對搜尋引擎與社群平台導流減少，媒體須建立與受眾的直接連結，包括電子報、Podcast、社群經營與實體活動，以培養忠誠讀者。

多數媒體主管認為，未來競爭關鍵不僅是內容品質，更在於能否建立長期且穩定的受眾關係。

●AI時代新聞兩極化 信任與專業成核心競爭力

報告指出，AI時代的新聞產製朝向兩極化發展：一端是強調深度調查、現場報導與人性敘事的高品質新聞；另一端則是依賴自動化工具大量生成的低成本內容。

分析認為，新聞業正從以流量為核心的競爭模式，轉向以信任、專業與品牌關係為基礎的新階段。在AI與平台主導資訊流通的時代，媒體若無法建立清晰定位、穩固與受眾之間的關係，將難以在重組的生態中保持影響力。