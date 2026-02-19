Fed會議紀錄偏鷹 決策者對升降息與AI影響看法分歧

根據聯邦準備理事會（Fed）上月會議紀錄，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對下一步行動仍存歧見。若通膨維持高檔，「數名」官員對升息持開放態度，另有部分官員傾向通膨如預期下滑時支持降息，同時與會官員都在討論人工智慧（AI）對經濟的影響。

路透社報導，這份紀錄來自聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）任內倒數第三次會議，凸顯未來面臨的挑戰，這對總統川普提名、即將於5月接替他的前聯準會理事華許（Kevin Warsh）而言尤其如此。華許與川普均認為有必要降息，但他需說服決策官員支持。

根據今天公布的1月27日至28日會議紀錄，聯邦公開市場委員會（FOMC）上月決定將基準利率維持在3.50%至3.75%區間，這項決定獲得「幾乎所有」官員支持。

然而，從會議內容可見不同觀點。有官員對AI帶動生產力大幅提升抱持樂觀態度，認為有助於降低通膨。另一方面，也有官員擔心AI投資推升資產估值，加上「不透明的私人市場」參與其中，可能帶來金融風險。

會議紀錄顯示，「數名官員…預期與科技或監管發展有關的更高生產力成長，將對整體通膨形成下行壓力」，然而，多數與會者提醒，朝向聯準會2%目標邁進的進展，可能較普遍預期更為緩慢且不均勻，並認為通膨持續高於目標的風險值得關注

在AI被視為潛力、風險與不確定性的來源之際，會議紀錄指出，去年已累計降息75個基點後，上月暫停寬鬆政策，屬於適當之舉，以評估經濟現況。

這次會議中僅「少數」官員支持再度降息。聯準會理事華勒（Christopher Waller）與米蘭（StephenMiran）擔心就業市場可能走弱而投下反對票，主張降息。

儘管外界普遍預期今年通膨將放緩，為進一步降息鋪路，但紀錄指出，「數名官員表示，他們可能支持對未來利率決策採取雙向描述，反映通膨若持續高於目標水準，可能需要上調聯邦基金利率目標區間。」

「一些」官員認為，應將利率維持一段時間，等待更多通膨和經濟數據。其中部分甚至主張，在未看到「通膨放緩重回正軌」的明確證據前，不宜降息。

證券交易平台TradeStation全球市場策略主管羅素（David Russell）表示：「決策官員在通膨仍高於目標下，卻朝相反方向前進。他們甚至無法就目前利率屬於限制性還是中性達成共識。下一任主席在建立共識方面可能面臨艱鉅任務。」

整體而言，這次會議紀錄語氣偏鷹，顯示決策官員傾向在一段時間內維持當前利率區間。

紀錄公布後，投資人預期聯準會將把政策利率維持至6月16日至17日的會議，這次會議可能是華許首次主持 預期屆時及9月會議各降息一碼（0.25個百分點）。

若華許獲美國聯邦參議院確認並在鮑爾任期屆滿時接任，6月會議可能是他首次以聯準會主席身分主持。聯準會下一次會議定於3月17日至18日舉行，屆時將公布更新後的經濟與利率預測。