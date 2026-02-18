快訊

初三「赤狗日」年節最凶！憤怒之神現身 5大禁忌踩到恐衰窮整年

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

春節連假才過半57人送桃療精神科急診 醫師：節慶氛圍可能成觸發點

Fed上次決策會議紀錄要公布了 華爾街這次特別關注此事

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）有多種途徑可縮減其仍嫌「臃腫」的資產負債表，但市場認為這個過程恐怕代價高昂且極為耗時。 路透
聯準會（Fed）有多種途徑可縮減其仍嫌「臃腫」的資產負債表，但市場認為這個過程恐怕代價高昂且極為耗時。 路透

華爾街策略師認為，川普提名的聯準會（Fed）主席華許，有多種途徑可以縮減Fed目前規模6.6兆美元的資產負債表，但過程恐怕代價高昂且極為耗時。Fed預定美東18日下午2時（台灣19日凌晨3時）公布上次會議紀錄，可能會透露決策官員們對此事的最新考量。

彭博資訊報導，華許此前曾呼籲Fed大幅縮減在金融市場的行動，關於Fed資產負債表規模的討論因而開始甚囂塵上。在歷經數輪危機驅動的資產購買後，Fed的持倉規模大幅膨脹。

堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德上周表示，龐大的資產負債表可能模糊貨幣政策與財政政策的界限。Fed負責監管的副主席鮑曼也主張，應縮小資產負債表規模。

策略師稱，可供選擇的縮表方案包括：放寬鼓勵銀行在央行持有大量現金準備金的監管規定，或者縮短聯準會持倉的平均到期時間。聯準會也可以停止購買公債，甚至直接出售相關證券。另一個方式則是恢復減持公債，即所謂的量化緊縮（QT）。不過採用這個做法的可能性較低；由於政府借款增加，導致貨幣市場壓力加劇，Fed在去年12月已結束這個措施

無論華許領導下的Fed會走哪條路，可能都需要數年時間。摩根士丹利全球首席經濟學家、前Fed貨幣事務部副主任Seth Carpenter預測，「這最早也是2027年才會發生的事」。

野村證券國際公司美國利率策略主管Jonathan Cohn表示，這還得到美國財長貝森特的同意才行。

Fed 華爾街

延伸閱讀

川普2.0財經首長新變局 鐵三角：川普、貝森特、華許

華許AI催動降息說 學者搖頭

蔡明彥專欄／低基期科技股 風險可控

華許主張AI短期內能為降息創造空間 多數學院派經濟學者不以為然

相關新聞

黃仁勳預告GTC將發表「前所未見」產品 外媒猜不排除有這驚喜

輝達執行長黃仁勳表示，輝達下月將在GTC大會上發表「全球前所未見」的產品，引發下一代Feynman晶片屆時可能亮相的猜測...

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減持美國銀行（Bank of...

Fed上次決策會議紀錄要公布了 華爾街這次特別關注此事

華爾街策略師認為，川普提名的聯準會（Fed）主席華許，有多種途徑可以縮減Fed目前規模6.6兆美元的資產負債表，但過程恐...

投資500億美元！微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及

美國科技巨擘微軟18日宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在「全球南方」國家普及。晶片製造商輝達、高通則不約而...

台積電ADR今年噴漲20% 看哪些避險基金在上季高明進場？

台積電ADR上周創下歷史新高，今年以來大漲近20%。多家避險基金上季堅定加碼，倒是著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne...

AI馬年好采頭！Meta將採購輝達數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

Meta宣布將向輝達（NVIDIA）採購數百萬枚晶片，將分多年完成，金額高達數十億美元。Meta原本就是輝達的大客戶，現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。