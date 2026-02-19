波克夏砍蘋果、美銀 買紐時股
波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減碼美銀和蘋果持股，但買進紐約時報股票，是波克夏2020年出清報業投資後，重返這個行業。
波克夏17日申報資料揭露，去年第4季買進510萬股紐時股票，賣出約5,080萬股美銀股票，也減持1,030萬股蘋果股票，為連續三季減碼蘋果股份。此外，也賣出770萬股亞馬遜股票，持股比率大砍77%。
上季波克夏對卡夫亨氏（Kraft-Heinz）持股則維持不變。巴菲特欽定接班人亞伯（Greg Abel）近日表示，他支持卡夫亨氏暫緩分拆調味品和民生必需品事業的決定。
波克夏的申報文件並未說明投資是由巴菲特、亞伯或投資經理人威席勒（Ted Weschler）所主導。另一位經理人庫姆斯已於去年12月離職，轉往摩根大通任職。
巴菲特在青少年時期曾當過送報童，長期捍衛報業，直到2020年才以1.4億美元將波克夏旗下報業賣給李氏企業（Lee Enterprises）。
巴菲特向來不願出售整個事業體，但他曾在2018年告訴波克夏股東，目前看來只有紐時、華爾街日報、或許再加上華盛頓郵報，擁有夠強大的數位經營模式，足以抵銷報紙發行量和廣告營收衰退的衝擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。