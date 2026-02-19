波克夏砍蘋果、美銀 買紐時股

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減碼美銀和蘋果持股，但買進紐約時報股票，是波克夏2020年出清報業投資後，重返這個行業。

波克夏17日申報資料揭露，去年第4季買進510萬股紐時股票，賣出約5,080萬股美銀股票，也減持1,030萬股蘋果股票，為連續三季減碼蘋果股份。此外，也賣出770萬股亞馬遜股票，持股比率大砍77%。

上季波克夏對卡夫亨氏（Kraft-Heinz）持股則維持不變。巴菲特欽定接班人亞伯（Greg Abel）近日表示，他支持卡夫亨氏暫緩分拆調味品和民生必需品事業的決定。

波克夏的申報文件並未說明投資是由巴菲特、亞伯或投資經理人威席勒（Ted Weschler）所主導。另一位經理人庫姆斯已於去年12月離職，轉往摩根大通任職。

巴菲特在青少年時期曾當過送報童，長期捍衛報業，直到2020年才以1.4億美元將波克夏旗下報業賣給李氏企業（Lee Enterprises）。

巴菲特向來不願出售整個事業體，但他曾在2018年告訴波克夏股東，目前看來只有紐時、華爾街日報、或許再加上華盛頓郵報，擁有夠強大的數位經營模式，足以抵銷報紙發行量和廣告營收衰退的衝擊。