聽新聞
0:00 / 0:00

日投資美油、電、礦360億美元 貿易與經濟協議啟動

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
日本首批投資美國案出爐 ，將斥資360億美元，聚焦油、電、天然氣與關鍵礦物。圖為美國總統川普（左）與日本首相高市早苗。（美聯社）
日本首批投資美國案出爐 ，將斥資360億美元，聚焦油、電、天然氣與關鍵礦物。圖為美國總統川普（左）與日本首相高市早苗。（美聯社）

日本承諾對美國投資5,500億美元，首批投資案17日出爐，日方將投資360億美元在美國的石油和天然氣、電力以及關鍵礦物專案。這代表兩國於2025年達成的貿易與經濟協議向前邁出一步，日本首相高市早苗預定3月19日赴華府會晤美國總統川普，協議執行情況料將是重要議程。

川普17日在社群平台Truth Social貼文說，美日的「超大型」貿易協議已正式啟動，「美國正重新建設，重新生產，也正重新勝利。對美國與日本而言，這是一個非常令人興奮且具歷史意義的時刻。」

高市早苗18日在社群平台X貼文表示，「日美攜手打造供應鏈，可強化彼此的紐帶」，也有助日本企業增加營收並拓展業務。

日本將投入的三大專案分別是德州的油氣領域、俄亥俄州的發電設施，以及喬治亞州的關鍵礦物產業，其中俄州的燃氣電廠將為美國史上規模最大。日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，俄州的發電項目投資規模約333億美元，並點名東芝、三菱、日立、軟銀等日企均有興趣參與此項目。

另外，喬治亞州的礦物專案投資額估達6億美元，墨西哥灣的石油出口設施投資額21億美元，分別吸引旭鑽石工業和Noritake，以及商船三井、日本製鐵、JFE鋼鐵和三井海洋開發（MODEC）等日企。

高市表示，為讓計畫盡早實施，兩國將緊密合作。她說明首波投資的三大項目，包括汽車、飛機、半導體業加工所需的工業用人工鑽石；美國原油出口所用的基礎設施；以及AI資料中心等所需的發電。

依兩國協議，一旦專案拍板，日本須在45個工作天內完成資金到位。若日本選擇不為某項專案出資，美方可依協議追回部分收益，甚至重新加徵關稅。川普近來也抱怨與南韓達成的類似協議推動進度緩慢，並再度威脅調高關稅。

在此同時，日本財務省18日公布的數據顯示，1月出口成長16.8%，創2022年11月以來最大年增幅，優於市場預期，主要是對中國和歐盟的出口激增，反映隨著日本企業逐漸消化美國關稅影響，商品出口持續成長。

日本 美國

延伸閱讀

賴總統祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

高市早苗連任日相 外交部發電致賀

高票過關！高市早苗再任日本首相 預料閣員將全數留任

影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

相關新聞

台灣對美出口超越南韓 拜半導體出口暢旺所賜

南韓媒體報導，拜半導體出口暢旺所賜，台灣2025年前11月對美出口金額超越南韓，躍居第四，南韓則落居第九。

黃仁勳預告GTC將發表「前所未見」產品 外媒猜不排除有這驚喜

輝達執行長黃仁勳表示，輝達下月將在GTC大會上發表「全球前所未見」的產品，引發下一代Feynman晶片屆時可能亮相的猜測...

日投資美油、電、礦360億美元 貿易與經濟協議啟動

日本承諾對美國投資5,500億美元，首批投資案17日出爐，日方將投資360億美元在美國的石油和天然氣、電力以及關鍵礦物專...

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減持美國銀行（Bank of...

1分鐘看世界／美國Google開發者大會5月19日登場 有望發表首款智慧眼鏡

Alphabet 17日宣布，將在5月19至20日舉辦 Google I/O年度開發者大會，並在官網提供線上直播。外界預...

波克夏砍蘋果、美銀 買紐時股

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減碼美銀和蘋果持股，但買進紐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。