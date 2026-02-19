日投資美油、電、礦360億美元 貿易與經濟協議啟動

日本承諾對美國投資5,500億美元，首批投資案17日出爐，日方將投資360億美元在美國的石油和天然氣、電力以及關鍵礦物專案。這代表兩國於2025年達成的貿易與經濟協議向前邁出一步，日本首相高市早苗預定3月19日赴華府會晤美國總統川普，協議執行情況料將是重要議程。

川普17日在社群平台Truth Social貼文說，美日的「超大型」貿易協議已正式啟動，「美國正重新建設，重新生產，也正重新勝利。對美國與日本而言，這是一個非常令人興奮且具歷史意義的時刻。」

高市早苗18日在社群平台X貼文表示，「日美攜手打造供應鏈，可強化彼此的紐帶」，也有助日本企業增加營收並拓展業務。

日本將投入的三大專案分別是德州的油氣領域、俄亥俄州的發電設施，以及喬治亞州的關鍵礦物產業，其中俄州的燃氣電廠將為美國史上規模最大。日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，俄州的發電項目投資規模約333億美元，並點名東芝、三菱、日立、軟銀等日企均有興趣參與此項目。

另外，喬治亞州的礦物專案投資額估達6億美元，墨西哥灣的石油出口設施投資額21億美元，分別吸引旭鑽石工業和Noritake，以及商船三井、日本製鐵、JFE鋼鐵和三井海洋開發（MODEC）等日企。

高市表示，為讓計畫盡早實施，兩國將緊密合作。她說明首波投資的三大項目，包括汽車、飛機、半導體業加工所需的工業用人工鑽石；美國原油出口所用的基礎設施；以及AI資料中心等所需的發電。

依兩國協議，一旦專案拍板，日本須在45個工作天內完成資金到位。若日本選擇不為某項專案出資，美方可依協議追回部分收益，甚至重新加徵關稅。川普近來也抱怨與南韓達成的類似協議推動進度緩慢，並再度威脅調高關稅。

在此同時，日本財務省18日公布的數據顯示，1月出口成長16.8%，創2022年11月以來最大年增幅，優於市場預期，主要是對中國和歐盟的出口激增，反映隨著日本企業逐漸消化美國關稅影響，商品出口持續成長。