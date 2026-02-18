Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲

快訊

中央社／ 新德里18日綜合外電報導
圖為Google執行長在印度新德里舉行的記者會上發表演說。路透
圖為Google執行長在印度新德里舉行的記者會上發表演說。路透

Google今天在印度新德里舉行的年度「人工智慧影響力峰會」（AIImpact Summit）期間宣布，將鋪設新海纜連接其計劃在印度南部港市維查格打造的AI中心與世界其他地點。

法新社報導，維查格（Vizag）全名維沙哈巴南（Visakhapatnam），位於印度東南部的安德拉邦（Andhra Pradesh）。美國科技業巨擘Google（谷歌）去年10月承諾，未來5年將斥資150億美元（約新台幣4718億元）在當地建設其在美國之外最大的AI基礎設施中心。

Google今天透過聲明表示，將鋪設3條海底纜線來連接印度與新加坡、南非和澳洲，其中2條分別直接連接維查格與新加坡和南非，其餘1條則連接印度金融重鎮孟買與澳洲的西澳州（Western Australia）。

此外，Google將創造4條「戰略性光纖路徑」，來「提升美國與印度及南半球數個地點間的網路韌性和容量」。

Google指出，這些行動屬於其與區域夥伴合作推出「美國印度連接」（America-India Connect）計畫的一環，計畫目的是要在維查格建立新的國際海底通訊門戶。

Google表示：「這些投資將使維查格成為國際海底通訊的重要門戶，並為現有在孟買和清奈（Chennai）的登陸點提供至關重要的風險分散。」對於像印度這樣有10億多人口的國家來說，這將「增強其數位骨幹韌性，及改善其經濟安全」。

相關新聞

黃仁勳預告GTC將發表「前所未見」產品 外媒猜不排除有這驚喜

輝達執行長黃仁勳表示，輝達下月將在GTC大會上發表「全球前所未見」的產品，引發下一代Feynman晶片屆時可能亮相的猜測...

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減持美國銀行（Bank of...

投資500億美元！微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及

美國科技巨擘微軟18日宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在「全球南方」國家普及。晶片製造商輝達、高通則不約而...

台積電ADR今年噴漲20% 看哪些避險基金在上季高明進場？

台積電ADR上周創下歷史新高，今年以來大漲近20%。多家避險基金上季堅定加碼，倒是著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne...

AI馬年好采頭！Meta將採購輝達數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

Meta宣布將向輝達（NVIDIA）採購數百萬枚晶片，將分多年完成，金額高達數十億美元。Meta原本就是輝達的大客戶，現...

拜耳提議72.5億美元集體和解 盼為除草劑官司劃句點

德國化學及製藥商拜耳集團（Bayer）今天表示，旗下農業生技公司孟山都（Monsanto）已提議高達72.5億美元集體和...

