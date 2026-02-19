1分鐘看世界／美國Google開發者大會5月19日登場 有望發表首款智慧眼鏡

Alphabet 17日宣布，將在5月19至20日舉辦 Google I/O年度開發者大會，並在官網提供線上直播。外界預料 Google將發布更新的Gemini模型及其他AI產品，也可能發表首款智慧眼鏡。旗下YouTube於18日發生全球性大當機，但一小時後恢復正常。

美國／輝達申報出清安謀持股 價值約1.4億美元

輝達申報，已於去年第4季出清手中安謀（Arm）剩餘的110萬持股，按17日收盤價計算約值1.4億美元，結束雙方五年來糾葛。輝達2020年試圖以400億美元併購安謀，但遭主管機關和客戶反對。

加拿大／將強化軍力減少依賴美國 投資逾3,660億美元

加拿大總理卡尼17日公布強化軍力和減少依賴美國的計畫，投資規模超過5,000億加幣（3,660億美元）。這是加拿大首項國防產業策略，未來十年可望在該領域新增12.5萬個工作機會。

歐元區／ECB總裁傳任滿前將離職 金融時報報導遭否認

英國金融時報報導，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（見圖）據悉打算2027年10月底任滿前離職，可能是同年4月法國總統大選前，以便讓法德現任領袖決定其繼任者。ECB已予以否認。

德國／孟山都擬支付72.5億美元 尋求除草劑集體訴訟和解

農化巨擘拜耳旗下孟山都提議支付上看72.5億美元，和解年年春（Roundup）除草劑導致血癌的集體訴訟，為代價高昂的纏訟畫下句點，但協議仍需獲法院批准。拜耳18日盤中大跌逾8%。

英國／上月CPI年增3% 近一年低點 投資人預期下月降息1碼

英國1月消費者物價指數（CPI）年升率3%，是近一年最低，反映食品等項目價格漲幅縮小，但央行關注的服務通膨高於預期。投資人大多預期央行下月將降息1碼，但一些決策官員仍擔心通膨再起。

越南／重罰走私及無照黃金交易 鼓勵減少在家囤積金條

為抑制過熱的黃金黑市，越南對非法生產、走私及無照交易黃金祭出高額罰鍰。隨著官方開放民營化以穩定供給，當局也鼓勵民眾減少在家中囤積金條，將儲蓄投入能帶動經濟活動的投資。

紐西蘭／基準利率2.25%不變 將維持政策寬鬆一段時間

紐西蘭央行18日維持基準利率在2.25%，符合預期，但強調政策需維持寬鬆一段時間，紐元兌美元應聲貶值0.8%。央行也宣布明年起每年決策會議將從七場增至八場，以改善透明度與責信。