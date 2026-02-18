快訊

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

春節連假才過半57人送桃療精神科急診 醫師：節慶氛圍可能成觸發點

台南流當車廠大火烈焰沖天…爆炸聲不斷 燃燒160輛汽車、200輛機車

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳預告GTC將發表「前所未見」產品 外媒猜不排除有這驚喜

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為輝達執行長黃仁勳。路透
圖為輝達執行長黃仁勳。路透

輝達執行長黃仁勳表示，輝達下月將在GTC大會上發表「全球前所未見」的產品，引發下一代Feynman晶片屆時可能亮相的猜測。

輝達訂3月16至19日在美國加州聖荷西（San Jose）舉行GTC大會，黃仁勳屆時將發表主題演講。黃仁勳接受韓國經濟日報專訪時表示，輝達已為這場大會準備幾款前所未見的全新晶片，但未提供細節。科技網站wccftech認為，從使用「前所未見」這個字眼來看，輝達發表Rubin產品線衍生晶片可能性最高，但也不排除輝達將帶來驚喜，發表下一代Feynman晶片。

另外，黃仁勳也強調人工智慧（AI）未泡沫化，認為AI投資才剛起步，AI基礎設施總規模高達數兆美元。不過，被問到是否計劃加碼投資OpenAI和Anthropic等AI基礎模型公司時，黃仁勳未直接回答。

輝達一直是AI科技革命先鋒，這主要歸功於該公司運算產品組合，以及與時俱進推出新產品的能力。輝達日前在消費電子展（CES）展示Vera Rubin AI產品線，並透露這些晶片已全面進入生產階段。

美國 OpenAI 基礎設施 黃仁勳 輝達 晶片

延伸閱讀

想中頭獎？99%得主有富貴鼻 命理師揭3大特徵「黃仁勳全中」

美股反攻道瓊站5萬川普喊10萬翻倍？詹璇依：美股的強韌性存在

兆元宴之外 黃仁勳旋風訪台吃什麼？3家新增「仁來瘋」餐廳名單公開

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

相關新聞

黃仁勳預告GTC將發表「前所未見」產品 外媒猜不排除有這驚喜

輝達執行長黃仁勳表示，輝達下月將在GTC大會上發表「全球前所未見」的產品，引發下一代Feynman晶片屆時可能亮相的猜測...

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減持美國銀行（Bank of...

投資500億美元！微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及

美國科技巨擘微軟18日宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在「全球南方」國家普及。晶片製造商輝達、高通則不約而...

台積電ADR今年噴漲20% 看哪些避險基金在上季高明進場？

台積電ADR上周創下歷史新高，今年以來大漲近20%。多家避險基金上季堅定加碼，倒是著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne...

AI馬年好采頭！Meta將採購輝達數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

Meta宣布將向輝達（NVIDIA）採購數百萬枚晶片，將分多年完成，金額高達數十億美元。Meta原本就是輝達的大客戶，現...

拜耳提議72.5億美元集體和解 盼為除草劑官司劃句點

德國化學及製藥商拜耳集團（Bayer）今天表示，旗下農業生技公司孟山都（Monsanto）已提議高達72.5億美元集體和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。