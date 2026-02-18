黃仁勳預告GTC將發表「前所未見」產品 外媒猜不排除有這驚喜

輝達執行長黃仁勳表示，輝達下月將在GTC大會上發表「全球前所未見」的產品，引發下一代Feynman晶片屆時可能亮相的猜測。

輝達訂3月16至19日在美國加州聖荷西（San Jose）舉行GTC大會，黃仁勳屆時將發表主題演講。黃仁勳接受韓國經濟日報專訪時表示，輝達已為這場大會準備幾款前所未見的全新晶片，但未提供細節。科技網站wccftech認為，從使用「前所未見」這個字眼來看，輝達發表Rubin產品線衍生晶片可能性最高，但也不排除輝達將帶來驚喜，發表下一代Feynman晶片。

另外，黃仁勳也強調人工智慧（AI）未泡沫化，認為AI投資才剛起步，AI基礎設施總規模高達數兆美元。不過，被問到是否計劃加碼投資OpenAI和Anthropic等AI基礎模型公司時，黃仁勳未直接回答。

輝達一直是AI科技革命先鋒，這主要歸功於該公司運算產品組合，以及與時俱進推出新產品的能力。輝達日前在消費電子展（CES）展示Vera Rubin AI產品線，並透露這些晶片已全面進入生產階段。