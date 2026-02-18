快訊

外出走春氣溫降…突感發抖、打冷顫 醫：恐是「熱量流失警訊」

大樂透獎號出爐！6碼全中馬上發財 億元富翁可能就是你

宜蘭礁溪鄉長張永德過勞傳身體不適 住院治療恢復中

投資500億美元！微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
印度舉辦「AI影響力峰會」，參觀人潮擠爆會場。微軟宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在印度等「全球南方」國家普及。歐新社
印度舉辦「AI影響力峰會」，參觀人潮擠爆會場。微軟宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在印度等「全球南方」國家普及。歐新社

美國科技巨擘微軟18日宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在「全球南方」國家普及。晶片製造商輝達、高通則不約而同宣示要加強布局印度

微軟是在印度新德里的AI影響力峰會上宣布這項投資，「全球南方」是指開發中、新興或所得較低國家，大多位於南半球。微軟也宣布在印度推出Elevate for Educators，藉此強化20多萬座學校、技職院校和高等教育單位200萬名教師的能力。

微軟2025年已投資服務全球南方的資料中心基礎設施80多億美元，包括印度、墨西哥和非洲、南美洲、東南亞及中東國家的新基礎設施。微軟在部落格中指出，「全球北方」AI使用率約是「全球南方」兩倍，這種落差不只影響國家與區域經濟成長，還牽動AI能否兌現擴展全球機會與繁榮的廣泛承諾。

同一天，輝達宣布將與印度Yotta資料服務公司和AI雲端平台業者E2E Networks合作，提供先進Blackwell Ultra GPU，E2E Networks股價收盤應聲大漲近13%。Yotta正在興建一座配備2萬多顆輝達Blackwell半導體的資料中心，E2E Networks也攜手Larsen & Toubro資料中心部門，以Blackwell晶片開發服務。

高通則表示，計劃最多斥資1.5億美元，扶植印度持續發展的科技和AI新創公司生態系。

印度 Blackwell 基礎設施 半導體

延伸閱讀

上任來第4度 馬克宏訪印度 可望簽下114架飆風戰機大單

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

印度、越南籍專任教授近5年增 學界缺人南向國家料成高教人才庫

壞特藉冥想找到平靜　最新力作Namaste獻給印度

相關新聞

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減持美國銀行（Bank of...

投資500億美元！微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及

美國科技巨擘微軟18日宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在「全球南方」國家普及。晶片製造商輝達、高通則不約而...

台積電ADR今年噴漲20% 看哪些避險基金在上季高明進場？

台積電ADR上周創下歷史新高，今年以來大漲近20%。多家避險基金上季堅定加碼，倒是著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne...

AI馬年好采頭！Meta將採購輝達數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

Meta宣布將向輝達（NVIDIA）採購數百萬枚晶片，將分多年完成，金額高達數十億美元。Meta原本就是輝達的大客戶，現...

拜耳提議72.5億美元集體和解 盼為除草劑官司劃句點

德國化學及製藥商拜耳集團（Bayer）今天表示，旗下農業生技公司孟山都（Monsanto）已提議高達72.5億美元集體和...

輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天表示，已與Meta Platforms簽訂一項多年合約，將銷售數百萬顆人工智慧（AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。