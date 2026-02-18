快訊

外出走春氣溫降…突感發抖、打冷顫 醫：恐是「熱量流失警訊」

大樂透獎號出爐！6碼全中馬上發財 億元富翁可能就是你

宜蘭礁溪鄉長張永德過勞傳身體不適 住院治療恢復中

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR今年噴漲20% 看哪些避險基金在上季高明進場？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
最新13F文件顯示，去年第4季大幅加碼台積電ADR中，以億萬富豪柯恩（Steven Cohen）的Point72和葛里芬（Ken Griffin）的Citadel分別加碼285萬股和248萬股，名列前茅。路透
最新13F文件顯示，去年第4季大幅加碼台積電ADR中，以億萬富豪柯恩（Steven Cohen）的Point72和葛里芬（Ken Griffin）的Citadel分別加碼285萬股和248萬股，名列前茅。路透

台積電ADR上周創下歷史新高，今年以來大漲近20%。多家避險基金上季堅定加碼，倒是著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne家族辦公室逆勢減碼，特別引人矚目。

最新13F文件顯示，去年第4季大幅加碼台積電ADR中，以億萬富豪柯恩（Steven Cohen）的Point72和葛里芬（Ken Griffin）的Citadel分別加碼285萬股和248萬股，名列前茅。

原本已將台積電列為最大持股的 Coatue管理公司上季繼續加碼55.7萬股，這家避險基金日前再領銜參與AI新創公司Anthropic 新一輪籌資，足見其布局AI的雄心。

索羅斯基金 (Soros Fund Management) 也大幅加碼157% ，占該基金投資組合1.43%。

傳奇投資人朱肯米勒主持的 Duquesne 倒是減持台積電ADR 22.2 萬股，但仍保留約 54.3 萬股，維持去年第1季大幅加碼的水準，仍是Duqesne第八大持股。

與其說朱肯米勒看壞AI，不如說是獲利了結。他上季減持台積電 ADR和Meta，但也大幅加碼 Alphabet 和亞馬遜 ，可見他將資金從硬體和社群平台，轉移到擁有強大雲端基礎設施及價位相對合理的 AI 應用端巨人。

朱肯米勒之所以受人矚目，是因為當今美國兩大財經政要──財政部長貝森特和聯準會（Fed）主席候選人華許，都是他提攜過的人才。

朱肯米勒上季其他大舉加碼操作，看來也十分精明，包括他新買進受益於類股輪動的 Invesco S&P 500 等權重 ETF（RSP），以及道富金融類股 SPDR ETF（XLF）；這兩檔 ETF 的表現均優於表現平平的標普 500 指數。

避險基金 台積電 ETF 聯準會

延伸閱讀

華爾街分析師「堅定看多」台積電ADR 股價後市看漲

台美貿易協定最大謎團曝光！外媒：台積電恐需追加對美投資1000億美元

大學生手握3萬想進股市⋯糾結台積電或0050？網勸別追高、先存錢

0052和0050漲幅領先是沾台積電（2330）的光！陳重銘：但都輸給護國神山

相關新聞

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減持美國銀行（Bank of...

投資500億美元！微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及

美國科技巨擘微軟18日宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在「全球南方」國家普及。晶片製造商輝達、高通則不約而...

台積電ADR今年噴漲20% 看哪些避險基金在上季高明進場？

台積電ADR上周創下歷史新高，今年以來大漲近20%。多家避險基金上季堅定加碼，倒是著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne...

AI馬年好采頭！Meta將採購輝達數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

Meta宣布將向輝達（NVIDIA）採購數百萬枚晶片，將分多年完成，金額高達數十億美元。Meta原本就是輝達的大客戶，現...

拜耳提議72.5億美元集體和解 盼為除草劑官司劃句點

德國化學及製藥商拜耳集團（Bayer）今天表示，旗下農業生技公司孟山都（Monsanto）已提議高達72.5億美元集體和...

輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天表示，已與Meta Platforms簽訂一項多年合約，將銷售數百萬顆人工智慧（AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。