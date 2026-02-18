台積電ADR今年噴漲20% 看哪些避險基金在上季高明進場？

台積電ADR上周創下歷史新高，今年以來大漲近20%。多家避險基金上季堅定加碼，倒是著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne家族辦公室逆勢減碼，特別引人矚目。

最新13F文件顯示，去年第4季大幅加碼台積電ADR中，以億萬富豪柯恩（Steven Cohen）的Point72和葛里芬（Ken Griffin）的Citadel分別加碼285萬股和248萬股，名列前茅。

原本已將台積電列為最大持股的 Coatue管理公司上季繼續加碼55.7萬股，這家避險基金日前再領銜參與AI新創公司Anthropic 新一輪籌資，足見其布局AI的雄心。

索羅斯基金 (Soros Fund Management) 也大幅加碼157% ，占該基金投資組合1.43%。

傳奇投資人朱肯米勒主持的 Duquesne 倒是減持台積電ADR 22.2 萬股，但仍保留約 54.3 萬股，維持去年第1季大幅加碼的水準，仍是Duqesne第八大持股。

與其說朱肯米勒看壞AI，不如說是獲利了結。他上季減持台積電 ADR和Meta，但也大幅加碼 Alphabet 和亞馬遜 ，可見他將資金從硬體和社群平台，轉移到擁有強大雲端基礎設施及價位相對合理的 AI 應用端巨人。

朱肯米勒之所以受人矚目，是因為當今美國兩大財經政要──財政部長貝森特和聯準會（Fed）主席候選人華許，都是他提攜過的人才。

朱肯米勒上季其他大舉加碼操作，看來也十分精明，包括他新買進受益於類股輪動的 Invesco S&P 500 等權重 ETF（RSP），以及道富金融類股 SPDR ETF（XLF）；這兩檔 ETF 的表現均優於表現平平的標普 500 指數。