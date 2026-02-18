快訊

印度AI峰會 輝達與L&T、Yotta等印商宣布合作計畫

中央社／ 新德里18日綜合外電報導
輝達今天在印度新德里舉行的第4屆年度「AI影響力峰會」上公布，與數家印度運算公司有合作計畫。（路透）
美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）今天在印度新德里舉行的第4屆年度「AI影響力峰會」（AI ImpactSummit）上公布，與數家印度運算公司有合作計畫。

法新社報導，總部位於印度孟買的雲端運算與資料中心供應商L&T（Larsen & Toubro，拉森圖博）表示，他們正與輝達合作打造「印度最大的百萬瓩（gigawatt）級AI工廠」。

L&T說，他們將利用能夠訓練及運作生成式AI的輝達強大處理器，在印度清奈（Chennai）提供最多30千瓩（megawatt）的資料中心容量，及在孟買提供最多40千瓩資料中心容量。

輝達則表示，他們也與Yotta等印度其他AI基礎設施業者合作。Yotta將在1項20億美元的投資案部署2萬多顆輝達Blackwell頂級處理器。

輝達執行長黃仁勳透過聲明說：「我們正在為將要推動印度成長的世界級AI基礎設施奠定基礎 。」聲明中未透露投資金額。

印度 基礎設施 孟買

