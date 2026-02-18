亞洲股市普遍上揚 美伊核談判國際油市觀望

快訊

中央社／ 東京18日綜合外電報導
石油市場在德黑蘭樂觀回應美伊核談判後價格下跌，整體表現較為觀望。（路透）
石油市場在德黑蘭樂觀回應美伊核談判後價格下跌，整體表現較為觀望。（路透）

亞洲股市今天普遍上漲，石油市場則在德黑蘭樂觀回應美伊核談判後價格下跌，整體表現較為觀望。

法新社報導，東京股市收高1.0%，因華府先前宣布，根據日本與美國總統川普（Donald Trump）總統達成的貿易協議，東京承諾的5500億美元投資，首批資金已開始投入。

雪梨股市亦收漲。不過，適逢農曆新年假期，香港、上海、首爾與台北等地交易所皆休市。

西德州中級原油（West Texas Intermediate）上漲0.1%，每桶報62.40美元；布蘭特原油（Brent）也漲0.1%，來到每桶67.51美元。

油價昨天下跌，因伊朗在與美國核談判後態度樂觀。

川普先前曾加大對伊朗這個主要產油國的威脅力道，帶動油價一度上揚，但伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示：「新的契機之窗已經開啟。」

日本首批投資美國的細節公布，將投入360億美元於3項基礎建設計畫。日本正承受履行2025年所做承諾的壓力，這項承諾用來換取美國較低的貿易關稅。

投資人本週也持續關注人工智慧議題，科技業執行長及全球領袖齊聚印度新德里，參與AI影響力高峰會（AI Impact Summit）。

這場為期5天的高峰會被稱為歷來規模最大，目標是宣布「全球AI治理及合作的共同藍圖」。

