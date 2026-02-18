Temu個資處理引疑慮 奈及利亞啟動數據監管調查

奈及利亞資料保護委員會（NDPC）今天表示，已針對中國電商購物平台Temu涉嫌違反資料法一事展開調查。這一步恐讓Temu在奈及利亞這個非洲最大市場之一面臨司法處分。

路透社報導，奈及利亞資料保護委員會指出，他們是基於Temu資料處理方式引發的關切而展開調查，包括線上監控、操作不透明、跨境資料傳輸，以及涉嫌違反資料最小化原則（data-minimisation rules）。

奈及利亞對Temu展開調查之前，全球有愈來愈多國家拿放大鏡檢視這個快速擴張的平台。

奈及利亞資料保護委員會主席歐拉通吉（VincentOlatunji）警告，資料處理單位必須為所有違規行為負起責任。

Temu發言人加耶哈（Robin Calleja）則表示：「我們會繼續與奈及利亞資料保護委員會進行開誠布公且有建設性的對話，以釐清任何的疑問和關切。」

去年，奈及利亞資料保護委員會曾就非洲最大付費電視業者Multichoice Nigeria違反資料保護規定，對其處以7億6600萬奈拉（約56.6萬美元，約新台幣1800萬元）罰款。

奈及利亞資料保護委員會發布聲明指出，Temu處理約1270萬名奈及利亞用戶的個資，全球每日活躍用戶約7000萬人。

Temu由在那斯達克（Nasdaq）上市的拼多多控股所有，並透過主打App的市場平台在奈及利亞迅速擴張，在服飾、電子產品及家用品等商品提供大量折扣。