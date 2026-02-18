AI馬年好采頭！Meta將採購輝達數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

Meta宣布將向輝達（NVIDIA）採購數百萬枚晶片，將分多年完成，金額高達數十億美元。Meta原本就是輝達的大客戶，現在則承諾採購輝達的下一代Vera Rubin晶片。Meta也將成為頭一個單買輝達Grace中央處理器（CPU）來安裝在自家伺服器裡的大客戶，這等於讓輝達打進原本由英特爾（Intel）和超微（AMD）主導CPU市場。

輝達面臨超微等對手及Google、微軟、亞馬遜與Meta等客戶的競爭，因此這宗合約來得正是時候。

輝達加速運算副總裁巴克（Ian Buck）強調，Meta將成為頭一家在獨立伺服器中使用輝達CPU的大型資料中心營運商。

輝達執行長黃仁勳決定單獨提供CPU，而非只是做為搭售GPU的元件，顯示輝達大幅調整了銷售策略，也代表輝達正攻向目前由英特爾（Intel）和超微（AMD）主導的領域，同時也為大型資料中心營運商（如亞馬遜旗下的AWS）自行研發的晶片提供了另一種選擇。

巴克說：「CPU處理的工作負載種類繁多，我們發現Grace是一款極其出色的後端資料中心CPU。」他說：「在處理這些後端工作時，每瓦效能實際上可達兩倍之多。」

巴克表示，這類晶片的用途正持續增加。身為Facebook與Instagram的母公司，Meta除了會自行使用這些晶片，也將依賴其他公司提供的輝達架構運算能力。

美國人工智慧（AI）晶片市場正走向戰國時代。Google、亞瑪遜與微軟近月來都宣布自己設計的新晶片，OpenAI也和博通共同研發晶片，並與超微達成大量採購合約。Meta本身也投資研發數種AI晶片，執行長祖克柏已提出計畫，目標是研發自有的處理器，以降低運算成本，但這項挫折遭到一些技術上的挑戰，推出時間延後。

其他科技巨擘的晶片發展方向是以GPU為主，能夠承擔起訓練最大型AI模型的任務；但各大科技業者的模型愈來愈轉向「推理式」工作負擔，就是運作AI模型流程。

Creative Strategies執行長巴加林（Ben Bajarin）指出，「Meta此刻為何會佈建輝達的CPU，是最耐人尋味的問題。AI目前處於訓練時代，但正轉向推理時代，需要完全不同的做法」。

許多新創企業也供應推理式模型專用的晶片，可能威脅到輝達的市場地位；去年12月輝達就曾從推理晶片公司Groq挖角，以鞏固本身的市場地位。