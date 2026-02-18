快訊

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
波克夏買進紐約時報股票，2020年出清報業投資後重返這個行業。美聯社

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季，繼續減持美國銀行（Bank of America）和蘋果（Apple）持股，倒是買進了紐約時報股票，2020年出清報業投資後重返這個行業。

波克夏周二下午申報資料揭露去年第4季買進510萬股的紐時股票。受此消息激勵，紐時周二盤後股價大漲4%。

波克夏另賣出約5,080萬股的美國銀行股票，也減持1,030萬股的蘋果股票，連續三季減持這家iPhone製造商的股份。

此外，波克夏賣出770萬股的亞馬遜（Amazon.com）股票，持股比率大幅削減77%。

巴菲特欽定接班人亞伯（Greg Abel）今年初正式接掌執行長，承接規模龐大的投資組合，以及保險、鐵路到跑鞋等業務廣泛的子公司。波克夏將於2月28日發布財報，也將首度由亞伯發表致股東公開信。

波克夏對卡夫亨氏（Kraft-Heinz）持股維持不變。亞伯近日表示，他支持卡夫亨氏暫緩拆分調味品和民生必需品事業的決定。卡夫在 1 月公告中曾警示最大股東波克夏可能會賣出所持有近3億2,560萬股全數股份。巴菲特去年接受華爾街日報訪問時曾表示，波克夏並不支持此分拆案。

波克夏的申報文件並未說明投資是由巴菲特、亞伯或投資經理人威席勒（Ted Weschler）所主導。另一位經理人庫姆斯已於 12 月離職，轉往摩根大通（JPMorgan Chase）任職。

巴菲特在青少年時期曾當過送報童，並長期捍衛報業，直到2020 年才以1.4億美元的價格，將波克夏旗下的報業賣給李氏企業（Lee Enterprises）。波克夏也因此成為李氏企業唯一的債權人。

巴菲特向來不願出售整個事業體，但他曾在2018年告訴波克夏股東，只有紐時、華爾街日報或許再加上華盛頓郵報擁有夠強大的數位經營模式，足以抵銷報紙發行量和廣告營收衰退的衝擊。紐時近年將觸角從核心新聞業務延伸至遊戲、食譜及其他數位產品。

