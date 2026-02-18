YouTube全球大當機　官方稱首頁恢復運作

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

熱門影音分享平台YouTube今天深夜發生大規模當機，全球數以十萬計用戶通報出現問題，首頁目前恢復運作。

法新社報導，公司在社群平台X上附上支援頁面連結，並表示「如果現在無法進入YouTube，這並非個別情況，我們的團隊正調查此事」。

支援頁面後來發布消息說：「我們的推薦系統出現問題，導致影片無法在YouTube各個平台顯示（包含首頁、YouTube應用程式、YouTube Music和YouTubeKids）。」

聲明說：「首頁現已恢復，但我們仍在努力全面修復。」

斷線追蹤網站Downdetector.com顯示，超過30萬起用戶通報指出YouTube有問題，不過在格林威治時間0100（台灣時間18日上午9時）達到高峰後逐漸減少。

當機期間，造訪YouTube首頁的用戶會看到「再試一次」的訊息。

路透社報導，根據Downdetector.com，美國一度有32萬多個用戶通報YouTube當機，印度、英國、澳洲和墨西哥等國家的用戶也碰上YouTube服務中斷的問題。

