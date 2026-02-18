快訊

鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

中職／爆熱戀韓籍男友！安芝儇穿綠色旗袍向粉台灣粉絲拜年

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

拜耳提議72.5億美元集體和解 盼為除草劑官司劃句點

中央社／ 法蘭克福17日綜合外電報導

德國化學及製藥商拜耳集團（Bayer）今天表示，旗下農業生技公司孟山都（Monsanto）已提議高達72.5億美元集體和解協議，以解決「年年春」（Roundup）除草劑導致血癌指控，這項協議可能為多年來耗資龐大的訴訟劃下句點。

法新社報導，根據提議的協議內容，孟山都將在長達21年期間內，每年支付逐年遞減的款項。拜耳表示，這項協議仍需法院批准。

自2018年併購美國農業化學集團孟山都以來，拜耳已花費逾100億美元解決數千起與Roundup相關的案件。

國際癌症研究中心（International Agency for Researchon Cancer）認為，Roundup成分之一的嘉磷塞（glyphosate）屬於「可能對人類致癌」物質，不過拜耳表示，科學研究與監管機構的核准顯示，這種除草劑是安全的。

一名密蘇里州男子聲稱Roundup導致他罹患血癌，遭法院判賠125萬美元。拜耳提出上訴，美國最高法院今年1月同意審理。

拜耳主張，由於美國環境保護署（EnvironmentalProtection Agency）在未要求加註警告下批准Roundup向美國消費者與農民銷售，公司理應免於各州層級的訴訟。

拜耳執行長安德森（Bill Anderson）在記者會表示，即使最高法院可能作出有利判決，公司仍有必要推動這項集體和解。

若成功推動和解案，將成為拜耳重要里程碑，否則拜耳仍將面臨漫長且昂貴的法律戰。

消息公布後，拜耳股價大漲，成為德國藍籌股指數中表現最佳的成分股，漲幅達7.35%。

拜耳 美國最高法院 孟山都

延伸閱讀

港口經營權遭撤 長和：已依投資保護條約 邀巴拿馬協商

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

嘉義番茄農崩潰！280萬收成因一陣東風泡湯 專家鑑定除草劑害植株病變

民進黨南市議員沈震東交棒學霸弟 兩人「最萌身高差」受注目

相關新聞

科羅拉多州際公路沙塵暴 30多輛車追撞4死29傷

根據美國有關當局說法，科羅拉多州一條州際公路今天因強風吹起大量沙塵，能見度極低，導致30多輛車追撞，包括6輛半拖車，造成...

拜耳提議72.5億美元集體和解 盼為除草劑官司劃句點

德國化學及製藥商拜耳集團（Bayer）今天表示，旗下農業生技公司孟山都（Monsanto）已提議高達72.5億美元集體和...

輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天表示，已與Meta Platforms簽訂一項多年合約，將銷售數百萬顆人工智慧（AI...

市場關注AI熱潮對科技股影響 美股多收高

美國近來公布的數據顯示消費者信心疲軟，家庭正努力應付高通膨和關稅議題之際，投資人持續關注人工智慧（AI）熱潮對部分科果造...

伊朗稱與美國核談判具建設性 國際油價收低

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，今天與美國在日內瓦針對核子議題進行第二輪間接談判，雙方就「指導原則」達...

繼記憶體後下一個暴漲零件？MLCC霸主村田證實考慮漲價 股價飆近7%

被動元件大廠村田製作所內部已展開討論，考慮調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格，成為最新一家在AI資料中心硬體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。