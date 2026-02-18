拜耳提議72.5億美元集體和解 盼為除草劑官司劃句點

德國化學及製藥商拜耳集團（Bayer）今天表示，旗下農業生技公司孟山都（Monsanto）已提議高達72.5億美元集體和解協議，以解決「年年春」（Roundup）除草劑導致血癌指控，這項協議可能為多年來耗資龐大的訴訟劃下句點。

法新社報導，根據提議的協議內容，孟山都將在長達21年期間內，每年支付逐年遞減的款項。拜耳表示，這項協議仍需法院批准。

自2018年併購美國農業化學集團孟山都以來，拜耳已花費逾100億美元解決數千起與Roundup相關的案件。

國際癌症研究中心（International Agency for Researchon Cancer）認為，Roundup成分之一的嘉磷塞（glyphosate）屬於「可能對人類致癌」物質，不過拜耳表示，科學研究與監管機構的核准顯示，這種除草劑是安全的。

一名密蘇里州男子聲稱Roundup導致他罹患血癌，遭法院判賠125萬美元。拜耳提出上訴，美國最高法院今年1月同意審理。

拜耳主張，由於美國環境保護署（EnvironmentalProtection Agency）在未要求加註警告下批准Roundup向美國消費者與農民銷售，公司理應免於各州層級的訴訟。

拜耳執行長安德森（Bill Anderson）在記者會表示，即使最高法院可能作出有利判決，公司仍有必要推動這項集體和解。

若成功推動和解案，將成為拜耳重要里程碑，否則拜耳仍將面臨漫長且昂貴的法律戰。

消息公布後，拜耳股價大漲，成為德國藍籌股指數中表現最佳的成分股，漲幅達7.35%。