科羅拉多州際公路沙塵暴 30多輛車追撞4死29傷
根據美國有關當局說法，科羅拉多州一條州際公路今天因強風吹起大量沙塵，能見度極低，導致30多輛車追撞，包括6輛半拖車，造成4人喪生、29人受傷。
科羅拉多州巡警表示，上午10時左右，強風捲起的沙塵橫掃25號州際公路（Interstate 25）普布羅（Pueblo）以南路段，形成「沙塵暴」，能見度幾乎為零。
根據科羅拉多州巡警說法，29人輕重傷送醫，車禍原因仍在調查中，能見度不佳將被視為考量因素之一，但不排除還有其他原因。
科羅拉多州東部今天受到強風吹襲，加上天氣溫暖及極度乾燥，野火風險升高，丹佛（Denver）機場航班也因而延誤。與此同時，科羅拉多州西部降雪。
