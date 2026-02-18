快訊

科羅拉多州際公路沙塵暴 30多輛車追撞4死29傷

中央社／ 科羅拉多州普布羅17日綜合外電報導
科羅拉多州普韋布洛以南的25號州際公路，17日上午發生30多輛車連環追撞，造成至少四人死亡。（美聯社）
根據美國有關當局說法，科羅拉多州一條州際公路今天因強風吹起大量沙塵，能見度極低，導致30多輛車追撞，包括6輛半拖車，造成4人喪生、29人受傷。

科羅拉多州巡警表示，上午10時左右，強風捲起的沙塵橫掃25號州際公路（Interstate 25）普布羅（Pueblo）以南路段，形成「沙塵暴」，能見度幾乎為零。

根據科羅拉多州巡警說法，29人輕重傷送醫，車禍原因仍在調查中，能見度不佳將被視為考量因素之一，但不排除還有其他原因。

科羅拉多州東部今天受到強風吹襲，加上天氣溫暖及極度乾燥，野火風險升高，丹佛（Denver）機場航班也因而延誤。與此同時，科羅拉多州西部降雪

美國 降雪

