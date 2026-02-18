市場關注AI熱潮對科技股影響 美股多收高
美國近來公布的數據顯示消費者信心疲軟，家庭正努力應付高通膨和關稅議題之際，投資人持續關注人工智慧（AI）熱潮對部分科果造成的影響，華爾街股市今天多收高。
道瓊工業指數上漲32.26點或0.07%，收報49533.19點。
標普500指數微幅上揚7.05點或0.10%，收在6843.22點。
那斯達克指數挺升31.72點或0.14%，收22578.39點。
費城半導體指數小幅下跌1.81點或0.02%，收8136.05點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。