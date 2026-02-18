快訊

不斷更新／初二回娘家車流激增！國道清晨連爆3起追撞事故 回堵紓解中

春節連假逐日天氣1張圖秒懂！今北涼南熱 這日全台好天氣別錯過

市場關注AI熱潮對科技股影響 美股多收高

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

美國近來公布的數據顯示消費者信心疲軟，家庭正努力應付高通膨和關稅議題之際，投資人持續關注人工智慧（AI）熱潮對部分科果造成的影響，華爾街股市今天多收高。

道瓊工業指數上漲32.26點或0.07%，收報49533.19點。

標普500指數微幅上揚7.05點或0.10%，收在6843.22點。

那斯達克指數挺升31.72點或0.14%，收22578.39點。

費城半導體指數小幅下跌1.81點或0.02%，收8136.05點。

半導體 AI 美股 道瓊指數 標普 那斯達克

延伸閱讀

華爾街分析師「堅定看多」台積電ADR 股價後市看漲

華爾街翻天覆地 成也AI敗也AI

封關倒數台股狂飆600點！詹璇依點出美股「驚奇反彈」3大主因

蔡明彥專欄／低基期科技股 風險可控

相關新聞

繼記憶體後下一個暴漲零件？MLCC霸主村田證實考慮漲價 股價飆近7%

被動元件大廠村田製作所內部已展開討論，考慮調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格，成為最新一家在AI資料中心硬體...

只賣座位與行李托運、CEO被馬斯克罵笨蛋！超陽春廉航淨利率飆15％

當屢次成為商學院經典案例的西南航空（Southwest Airlines）為了增加營收，終結實施超過50年的「自由選位」政策之際，大西洋彼岸愛爾蘭的瑞安航空...

市場關注AI熱潮對科技股影響 美股多收高

美國近來公布的數據顯示消費者信心疲軟，家庭正努力應付高通膨和關稅議題之際，投資人持續關注人工智慧（AI）熱潮對部分科果造...

伊朗稱與美國核談判具建設性 國際油價收低

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，今天與美國在日內瓦針對核子議題進行第二輪間接談判，雙方就「指導原則」達...

印度AI峰會來了！AMD聯手塔塔部署資料中心技術、Anthropic忙搶灘

印度人工智慧影響力峰會（AI Impact Summit）本周在新德里登場，OpenAI執行長奧特曼等多位AI領袖預定出...

航運整併潮再起？赫伯羅德以58%溢價收購以色列同業ZIM

全球第五大貨櫃航運業者德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）16日表示，已同意以總價42億美元，買下全球第十大的以色列以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。