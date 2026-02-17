金融時報：歐盟擬規定電動車須7成零件本土製才能獲補助

英國「金融時報」報導，歐洲聯盟（EU）為拯救本土製造業，正計劃規定電動車須至少7成零件及建築業使用的鋁製品及門窗塑料須分別至少25%和30%為歐盟製，才能獲得補助。

報導指出，由於中國低價競爭、能源價格居高及為了遵守歐盟嚴格的氣候措施而需額外支出費用，歐盟製造業已不斷關閉工廠並裁員數千人。

歐盟執行委員會（European Commission）將於3月公布「產業加速器法」（Industrial Accelerator Act）。根據「金融時報」（Financial Times）見過的草案內容，新的電動車、油電混合車和氫燃料電池電動車（FCEV）須在歐盟境內組裝，且電池以外零件以價格計須至少有70%為歐盟製造，才有資格享受國家提供給消費者的購車補助及獲公部門採購或租賃。

法案當中的國家扶持條件，還包括電動車電池的數個主要零件必須來自歐盟境內。但一些汽車公司主管表示，由於電動車產業高度依賴中國的電池技術與材料，因此這項規定具有挑戰。