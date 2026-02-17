繼記憶體後下一個暴漲零件？MLCC霸主村田證實考慮漲價 股價飆近7%

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
村田製作所已展開內部討論，研議調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格。路透
被動元件大廠村田製作所內部已展開討論，考慮調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格，成為最新一家在AI資料中心硬體需求飆升中見到商機的零組件供應商。

村田生產的高性能MLCC，是在AI伺服器中控制大功率負載的關鍵元件。社長中島規巨在接受彭博資訊訪問時表示，村田正在評估AI的「實際需求」，以決定價格調整的可行性。消息帶動村田股價17日收盤大漲6.9%，報每股3,509日圓。

中島規巨表示，村田希望在3月底前做出是否漲價的決定，但他也說，公司必須謹慎，因為「對更廣泛市場與產業的影響將很重大」。

村田製作所是全球最大MLCC供應商，這種元件體積小卻至關重要，用於調節從蘋果iPhone到特斯拉電動車等電子產品的電流。隨著超大規模雲端運算公司投入數千億美元興建基礎設施，以提升AI的運算能力與可靠性，高階MLCC產品需求也跟著提高。

中島表示，村田是整個電子產業的景氣指標，公司最先進的MLCC產品正受到強烈關注，這種AI伺服器元件的詢問量已達自家產能的兩倍。他說，AI資本支出熱潮將持續至少三年。

AI伺服器需要數萬個高性能MLCC以提升運算效率，由於輝達準備推出Rubin架構伺服器、超微（AMD） 開發更節能的處理器，高性能MLCC需求量將進一步提高。隨著AI採用率提高，以及企業對資安與隱私的關注，伺服器銷量預期也將成長。

村田內部討論高階MLCC的漲價，符合推動AI支出熱潮的供應鏈趨勢，從記憶體晶片、高階載板到高階電感器，各類零組件的價格都在飆升。

彭博分析師若杉政寬表示，村田在用於AI伺服器的MLCC市場中占據主導地位，其他競爭同業包括太陽誘電、TDK以及三星電機，但村田的產品在品質、供應量方面都更勝一籌。

中島指出，村田曾經在智慧手機熱潮期間受惠良多，原因是與蘋果和其他主要手機製造商關係緊密，如今村田也希望在AI伺服器市場取得類似地位，主要是公司的產品具備更長使用壽命與更高的電壓承受能力。

本月稍早，村田表示包含伺服器業務在內的電腦事業部門營收在上季成長26.5%，MLCC產能利用率達90%至 95%。公司高層表示，本季將延續這樣的產能利用率。

記憶體

