農曆新年假期 亞股交投清淡互有漲跌
亞洲多國農曆新年期間股市休市，亞股今天交投清淡，收盤互有漲跌，美股昨天則因「總統日」休市，但美國總統川普升高對伊朗的威脅後，撼動了因亞洲及美國假期而盤勢冷清的市場。
法新社報導，在美國與伊朗當局於日內瓦舉行會談前，川普（Donald Trump）警告伊朗若「不達成協議將面臨後果」。
川普最近多次揚言對伊朗採取軍事行動，起初是因為伊朗當局對反政府示威進行致命鎮壓，近期則是針對該國核子計畫。
川普的警告使得本週原本盤勢冷清的市場出現震盪，油價成為焦點。紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價在上漲逾1%逼近每桶64美元後回落，倫敦北海布倫特原油4月交割價則小幅下滑至每桶69美元以下。
在亞股方面，上海、香港、台北、首爾與新加坡股市今天因農曆新年連假休市。東京、威靈頓與馬尼拉股市收跌，雪梨與曼谷則收漲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。