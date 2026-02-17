農曆新年假期 亞股交投清淡互有漲跌

快訊

中央社／ 香港17日綜合外電報導
亞洲多國農曆新年期間股市休市，亞股今天交投清淡，收盤互有漲跌。示意圖／美聯社
亞洲多國農曆新年期間股市休市，亞股今天交投清淡，收盤互有漲跌，美股昨天則因「總統日」休市，但美國總統川普升高對伊朗的威脅後，撼動了因亞洲及美國假期而盤勢冷清的市場。

法新社報導，在美國與伊朗當局於日內瓦舉行會談前，川普（Donald Trump）警告伊朗若「不達成協議將面臨後果」。

川普最近多次揚言對伊朗採取軍事行動，起初是因為伊朗當局對反政府示威進行致命鎮壓，近期則是針對該國核子計畫。

川普的警告使得本週原本盤勢冷清的市場出現震盪，油價成為焦點。紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價在上漲逾1%逼近每桶64美元後回落，倫敦北海布倫特原油4月交割價則小幅下滑至每桶69美元以下。

在亞股方面，上海、香港、台北、首爾與新加坡股市今天因農曆新年連假休市。東京、威靈頓與馬尼拉股市收跌，雪梨與曼谷則收漲。

