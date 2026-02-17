航運整併潮再起？赫伯羅德以58%溢價收購以色列同業ZIM

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）已同意以總價42億美元，買下以色列以星綜合航運公司（ZIM）。路透
全球第五大貨櫃航運業者德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）16日表示，已同意以總價42億美元，買下全球第十大的以色列以星綜合航運公司（ZIM），且收購價碼溢價58%，顯示全球航運業可能再度掀起整併潮。

赫伯羅德以色列私募基金FIMI機會基金合作，將以每股35美元現金收購ZIM，比ZIM於13日的紐約收盤價溢價58%，仍須經以色列政府批准。FIMI將取得經營三條航線所需的12艘船與資產，並擁有使用ZIM的權利，其餘資產則歸給赫伯羅德，價值約相當於該公司資產的十分之一。赫伯羅德擁有超過400艘的貨輪。

赫伯羅德股價17日在法蘭克福盤中走揚3%，ZIM也在美股早盤狂漲逾30%。

這項交易還須獲得以色列政府批准，預料將於今年稍後完成。以色列政府認為ZIM是戰略資產，也持有黃金股，能夠掌控所有權等戰略事項。

赫伯羅德表示，這項購併案完成後，將能確保該公司居於全球第5大貨櫃航運公司的地位，強化航線網路，並鞏固該公司在「關鍵性成長市場的領導地位」。執行長詹森（Rolf Habben Jansen）指出，「客戶將因為該公司強化跨太平洋、亞洲內部、大西洋、拉丁美洲及東地中海等航線而受益」。

赫伯羅德將劃出一部分業務為以色列的貿易航線服務，以滿足以色列政府的要求，這項權利將由FIMI持有。

不過，以色列前海軍指揮官馬若姆在購併案宣布後表示，本案對以色列的國家安全及航運業有重大影響，「攸關國家存續」，新設的以色列運務公司在航運業將面臨更廣泛的風險，因為將碰到全球運能過剩及運費下降的時期，「危險在於營運將陷入困境，甚至被迫關閉，而以色列的航運業也將走到終點」。

以色列 德國

