蘋果3月新品發表會可能推什麼？媒體邀請函透露端倪
蘋果公司16日發出邀請函，將於3月4日舉行新品發表會，邀請加入獲得「特別的蘋果體驗」，但地點不在加州總部，暗示比起在加州總部舉行的秋季發表會，這次活動規模將較小，也將較低調。
蘋果的邀請函表示，將在美東時間3月4日上午9時（台灣時間3月4日晚間10時）舉行實體發表會，取得「特別的蘋果體驗」，並邀請媒體參加於紐約、倫敦及香港的聚會，取得「特別的蘋果體驗」。
邀請函圖像為3D的蘋果商標設計，以黃、綠、藍色的圓盤樣式組成，與往常的銀色與灰階不同，暗示可能會推出有更多色彩選項的平價MacBook。
值得注意的是，蘋果特別使用「體驗」一詞，而非「活動」。相較於在蘋果總部的活動，在其他城市舉行的活動規模可能較小。蘋果先前已舉行類似規模的活動，例如在孟買推出iPhone 16e、在倫敦推出M4 iPad Pro。
這個時間點也符合蘋果往年春季都會更新Mac與iPad產品線的時機，雖然邀請函並未說明這次活動的主題演講是否會線上串流直播，但蘋果2020年因新冠疫情而調整活動策略以來，這種方式已成慣例。
彭博資訊已報導，蘋果一直在計劃今年年上半年發布多款新產品，包括新款MacBook Pro、MacBook Air、多種顏色可選的低價MacBook以及新款iPad。蘋果也計劃於近期發布iPhone 17e，更新中階智慧手機產品線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。