Grok疑生成性深偽圖 歐盟監管機構正式調查

中央社／ 都柏林17日綜合外電報導
愛爾蘭資料保護委員會（DPC）今天宣布，已經開始正式調查社群平台X的人工智慧聊天機器人Grok處理個人資料的方式，以及可能生成包括兒童在內，有害的性圖片與影像。 路透社
愛爾蘭資料保護委員會（DPC）今天宣布，已經開始正式調查社群平台X的人工智慧聊天機器人Grok處理個人資料的方式，以及可能生成包括兒童在內，有害的性圖片與影像。 路透社

愛爾蘭資料保護委員會（DPC）今天宣布，已經開始正式調查社群平台X的人工智慧聊天機器人Grok處理個人資料的方式，以及可能生成包括兒童在內，有害的性圖片與影像。

路透社報導，X在歐洲聯盟（EU）的總部位於愛爾蘭，因此DPC是這間美國公司在歐盟的主要監管機構。根據「歐盟一般資料保護規則」（GDPR），監管機關可對違規企業處以最多達其全球營收4%的罰款。

DPC在聲明中表示，昨天已通知X啟動調查，目的在於判斷X在處理相關個資時，是否履行GDPR規定的義務。

Grok上個月因回應用戶要求，在X大量生成經AI修改、近乎裸露的真實人物影像，引發全球廣泛憤怒與多國調查。

X宣布將限制Grok帳號在平台生成這類影像，但路透社本月稍早發現，只要用戶提示，Grok仍可繼續生成這類內容。

美國總統川普及其政府成員曾批評歐盟監管美國科技公司，並將歐盟的罰款形容為一種變相徵稅；X擁有人、全球首富馬斯克（Elon Musk）也多次表達對於歐盟監管措施的不滿。

DPC副專員陶艾爾（Graham Doyle）表示，「自數週前媒體首次報導，指稱X用戶可在平台上透過@Grok帳號生成真實人物，包括兒童的性化影像以來，DPC一直與XIUC（X位在愛爾蘭的公司名）保持聯繫。」

陶艾爾指出，「作為XIUC在歐盟與歐洲經濟區的主要監管機關，DPC已經啟動大規模調查」。他補充，調查會檢視XIUC是否遵守GDPR所規定的部分「基本義務」。

歐盟執委會（EC）1月26日已經啟動調查，評估Grok是否在歐盟散布非法內容，例如經操控的性化影像；英國資料保護監管機構本月3日也正式開始調查Grok處理個資以及可能生成有害的性化圖片與影像。

法新社也已經報導DPC正式就此調查X，但截至今晚尚未獲得X回應。

愛爾蘭的監管機構2025年4月已向X展開另一項調查，審查X使用特定個資訓練AI模型。

