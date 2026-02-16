日相高市會央行總裁植田未激盪出火花 日圓匯率再貶 長債續跌

日本首相高市早苗16日與日本銀行（央行）總裁植田和男會面，為高市勝選以來兩人首度碰面，未對日銀政策提出特定要求，促使市場更加關注日本上季經濟成長意外疲弱，預料將強化高市擴大支出的意向，日圓匯率16日盤中重貶0.6%，長期公債續跌。

在外界關注高市是否會施壓植田延後升息之際，兩人16日會談約15分鐘，植田會後表示兩人「普遍交流對經濟與金融發展的看法」。

植田被問到高市是否對日銀政策有要求時，回應表示「沒有特定要求」，他又被問到高市是否認同日銀的升息立場時，表示「我們討論的內容裡，沒什麼我能特別揭露的細節」。這番話被解讀為高市希望避免被認為企圖干預日銀政策，以免引發不必要的揣測。

由於高市與植田的會面並未透露更多細節，市場持續關注內閣府16日發布的經濟數據，上季國內生產毛額（GDP）年率季比僅成長0.2%，雖避開衰退命運，卻遠低於經濟學家預期的1.6%。日本上季GDP季比也只擴張0.1%，低於市場預估的0.4%，降低了日銀近期降息的機率，並增添高市擴大支出的可能性，因為經濟僅脆弱復甦，顯示生活成本壓力正持續拖累信心與內需。

日圓兌美元16日盤中應聲重貶0.6%，報153.62日圓兌1美元，走勢與價格相反的日本30年期公債殖利率一度漲約5個基點，40年期殖利率也跳漲7個基點。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示，上季GDP雖轉為正成長，但動能不足，加上須評估去年12月升息後的影響，日銀短期再次升息的可能性似乎已降低。經濟學家預期，日銀可能7月升息，而非市場揣測的3月或4月。

投資人也高度關注高市「暫停徵收食品消費稅」的競選承諾。凱投宏觀亞太主管席連特認為，高市可能不只會推動暫停課徵食品消費稅，還可能提前在4月起的上半年度就通過追加預算，而非等到年底。

經濟學家原本預期，日本經濟今年將緩步擴張，但上季表現意外疲弱，暗示經濟復甦腳步維艱，三菱UFJ研究顧問公司首席經濟學家小林真一郎說，經濟能否實現長久成長，取決於實際工資能否穩步回到正成長。

地緣政治情勢也影響日本成長，上季資本支出僅增長0.2%，反映企業因美國關稅而審慎觀望投資，貨物與服務出口下滑0.3%，反映與中國大陸關係緊張的衝擊。