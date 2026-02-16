AI代理競賽白熱化 OpenAI延攬OpenClaw創作者

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼15日宣布，已延攬OpenClaw的創作者史坦柏格（Peter Steinberger‌）加入該公司，以強化其AI系統的自主執行能力。路透
OpenAI執行長奧特曼15日宣布，已延攬OpenClaw的創作者史坦柏格（Peter Steinberger‌）加入該公司，以強化其AI系統的自主執行能力。路透

在人工智慧代理（AI agent）OpenClaw近來持續風靡網路後，OpenAI執行長奧特曼15日宣布，已延攬OpenClaw的創作者史坦柏格（Peter Steinberger‌）加入該公司，以強化其AI系統的自主執行能力，凸顯AI業者之間的個人AI代理競賽白熱化。

OpenClaw是備受歡迎的開源碼計畫，能讓用戶打造個人AI代理，過去一個月來造成轟動，使用者迅速將AI代理串接上WhatsApp、Slack、iMessage，並指示AI代理管理電郵、日誌、協助打理數位生活。奧特曼15日在X平台表示：「史坦柏格正加入OpenAI，驅動下一代的個人代理。」

此舉顯示OpenAI在面臨Anthropic和Google的競爭下，正努力強化人才。史坦柏格將加入Codex團隊，協助擴充編碼平台Codex等AI代理產品。OpenClaw將以作為開源碼計畫的獨立基金會形式繼續存在。

AI 平台 創作者 OpenAI

延伸閱讀

AI代理OpenClaw太紅！創辦人獲OpenAI延攬 拓展自主執行的能力

挺AI獨行俠 深圳培育千家「1人公司」將建成10個大型OPC社區

OpenAI砸42兆買算力 拚IPO投資人疑慮升溫

奧特曼唱旺ChatGPT 鴻海可望承接更多伺服器訂單

相關新聞

日相高市會央行總裁植田未激盪出火花 日圓匯率再貶 長債續跌

日本首相高市早苗16日與日本銀行（央行）總裁植田和男會面，為高市勝選以來兩人首度碰面，未對日銀政策提...

「記憶體末日」未見緩解跡象 價格呈現「拋物線式」上漲

人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體價格漲勢，所引發的「記憶體末日」（RAMmageddon）現象，仍...

AI代理競賽白熱化 OpenAI延攬OpenClaw創作者

在人工智慧代理（AI agent）OpenClaw近來持續風靡網路後，OpenAI執行長奧特曼15日宣布，已延攬OpenClaw的創作者史坦柏格（Peter Steinberger‌）加入該公司，以強化其AI系統的自主執行能力，凸顯AI業者之間的個人AI代理競賽白熱化。

蘋果春季秀 五大新品連發 MacBook Air、新款iPad將接棒上市

蘋果春季將持續「新品連發」，預料未來幾周將推出五款以上的新品，包括最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電，價格遠低於1,000美元（約新台幣3.1萬元），會有更多繽紛色彩可選...

日相高市未「指點」日銀決策...但經濟意外微弱 日圓重貶0.6%

日本首相高市早苗16日與日本銀行（央行）總裁植田和男會面，為高市勝選以來兩人首度碰面，未對日銀政策提出特定要求，促使市場...

中國20.3萬顆衛星計畫威脅馬斯克？分析：缺2技術難實現

有人說太空是21世紀的最大公海，而中國已展示要在太空中建立一支超級艦隊的野心，嚴重威脅馬思克(Elon Musk)與貝佐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。