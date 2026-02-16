AI代理競賽白熱化 OpenAI延攬OpenClaw創作者

在人工智慧代理（AI agent）OpenClaw近來持續風靡網路後，OpenAI執行長奧特曼15日宣布，已延攬OpenClaw的創作者史坦柏格（Peter Steinberger‌）加入該公司，以強化其AI系統的自主執行能力，凸顯AI業者之間的個人AI代理競賽白熱化。

OpenClaw是備受歡迎的開源碼計畫，能讓用戶打造個人AI代理，過去一個月來造成轟動，使用者迅速將AI代理串接上WhatsApp、Slack、iMessage，並指示AI代理管理電郵、日誌、協助打理數位生活。奧特曼15日在X平台表示：「史坦柏格正加入OpenAI，驅動下一代的個人代理。」

此舉顯示OpenAI在面臨Anthropic和Google的競爭下，正努力強化人才。史坦柏格將加入Codex團隊，協助擴充編碼平台Codex等AI代理產品。OpenClaw將以作為開源碼計畫的獨立基金會形式繼續存在。