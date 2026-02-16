聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果春季秀 五大新品連發 MacBook Air、新款iPad將接棒上市

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
彭博記者葛曼披露，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電。（美聯社）
彭博記者葛曼披露，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電。（美聯社）

蘋果春季將持續「新品連發」，預料未來幾周將推出五款以上的新品，包括最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電，價格遠低於1,000美元（約新台幣3.1萬元），會有更多繽紛色彩可選，且不同於其他蘋果筆電，未採用M系列晶片，改為搭載iPhone處理器，但仍將維持鋁製外殼，要搶攻教育與商業用戶。

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）透露，新款的平價MacBook代號為「J700」，將使用iPhone的「A系列」處理器，而非MacBook都會採用的「M系列」晶片，為首款採用A系列晶片的現代Mac筆電。而且相較於MacBook Air或MacBook Pro，這款新品螢幕較小、不到13吋。

儘管這款平價MacBook的價格較低，卻仍將採用鋁製機殼，而非塑膠外殼。蘋果為了繼續使用鋁製機殼，研發新製程，加快製造速度、並提高成本效益。

新款平價MacBook的客群將鎖定學生與企業用戶，而且相較於MacBook Air或MacBook Pro的低調用色，這款新品新品將有繽紛色彩，過去一年來已分別測試淡黃、淡綠、粉紅、藍色、以及經典銀和深灰色，但未必所有顏色都會上市。葛曼估計，蘋果最快3月發布此一新品。

此外，蘋果也將推出升級版的MacBook Pro和MacBook Air，新款iPad也有望在不久後問世，iPad Air將有新的入門款，今年還預料將發布搭載OLED螢幕的iPad mini。

葛曼並表示，蘋果預定今年推出的高階旗艦智慧手機（暫稱為iPhone 18 Pro和18 Pro Max），相較於去年的iPhone 17，只有微幅幅整。但這不代表iPhone 18系列手機沒有重大升級，新品相機將導入可變光圈（variable aperture）、且搭載速度更快的A20處理器。

而且，iPhone 18系列手機將配備首款蘋果自製modem晶片「C2」，性能足以取代iPhone高階機種使用的高通晶片。然而，今年發表會的焦點，可能不在iPhone 18，而是蘋果首次推出的折疊手機。

MacBook 蘋果 iPhone

延伸閱讀

傳蘋果3月推1,000美元以下平價筆電 主攻「這族群」

蘋果買NAND驚傳加價一倍 未來每季看市況重新議約

印度AI峰會逾20國領袖出席 聚焦晶片、治理 規劃興建龐大「數據城」

蘋果據傳以兩倍價格採購鎧俠的記憶體 且每季重新議價

相關新聞

日相高市會央行總裁植田未激盪出火花 日圓匯率再貶 長債續跌

日本首相高市早苗16日與日本銀行（央行）總裁植田和男會面，為高市勝選以來兩人首度碰面，未對日銀政策提...

「記憶體末日」未見緩解跡象 價格呈現「拋物線式」上漲

人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體價格漲勢，所引發的「記憶體末日」（RAMmageddon）現象，仍...

AI代理競賽白熱化 OpenAI延攬OpenClaw創作者

在人工智慧代理（AI agent）OpenClaw近來持續風靡網路後，OpenAI執行長奧特曼15日宣布，已延攬OpenClaw的創作者史坦柏格（Peter Steinberger‌）加入該公司，以強化其AI系統的自主執行能力，凸顯AI業者之間的個人AI代理競賽白熱化。

蘋果春季秀 五大新品連發 MacBook Air、新款iPad將接棒上市

蘋果春季將持續「新品連發」，預料未來幾周將推出五款以上的新品，包括最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電，價格遠低於1,000美元（約新台幣3.1萬元），會有更多繽紛色彩可選...

日相高市未「指點」日銀決策...但經濟意外微弱 日圓重貶0.6%

日本首相高市早苗16日與日本銀行（央行）總裁植田和男會面，為高市勝選以來兩人首度碰面，未對日銀政策提出特定要求，促使市場...

中國20.3萬顆衛星計畫威脅馬斯克？分析：缺2技術難實現

有人說太空是21世紀的最大公海，而中國已展示要在太空中建立一支超級艦隊的野心，嚴重威脅馬思克(Elon Musk)與貝佐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。