蘋果春季秀 五大新品連發 MacBook Air、新款iPad將接棒上市

蘋果春季將持續「新品連發」，預料未來幾周將推出五款以上的新品，包括最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電，價格遠低於1,000美元（約新台幣3.1萬元），會有更多繽紛色彩可選，且不同於其他蘋果筆電，未採用M系列晶片，改為搭載iPhone處理器，但仍將維持鋁製外殼，要搶攻教育與商業用戶。

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）透露，新款的平價MacBook代號為「J700」，將使用iPhone的「A系列」處理器，而非MacBook都會採用的「M系列」晶片，為首款採用A系列晶片的現代Mac筆電。而且相較於MacBook Air或MacBook Pro，這款新品螢幕較小、不到13吋。

儘管這款平價MacBook的價格較低，卻仍將採用鋁製機殼，而非塑膠外殼。蘋果為了繼續使用鋁製機殼，研發新製程，加快製造速度、並提高成本效益。

新款平價MacBook的客群將鎖定學生與企業用戶，而且相較於MacBook Air或MacBook Pro的低調用色，這款新品新品將有繽紛色彩，過去一年來已分別測試淡黃、淡綠、粉紅、藍色、以及經典銀和深灰色，但未必所有顏色都會上市。葛曼估計，蘋果最快3月發布此一新品。

此外，蘋果也將推出升級版的MacBook Pro和MacBook Air，新款iPad也有望在不久後問世，iPad Air將有新的入門款，今年還預料將發布搭載OLED螢幕的iPad mini。

葛曼並表示，蘋果預定今年推出的高階旗艦智慧手機（暫稱為iPhone 18 Pro和18 Pro Max），相較於去年的iPhone 17，只有微幅幅整。但這不代表iPhone 18系列手機沒有重大升級，新品相機將導入可變光圈（variable aperture）、且搭載速度更快的A20處理器。

而且，iPhone 18系列手機將配備首款蘋果自製modem晶片「C2」，性能足以取代iPhone高階機種使用的高通晶片。然而，今年發表會的焦點，可能不在iPhone 18，而是蘋果首次推出的折疊手機。