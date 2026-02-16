亞股走勢分歧 多地因農曆新年假期休市
時值農曆新年長假，上海、首爾、台北股市皆休市，香港、新加坡股市則於半日交易後提前收盤，再加上日本經濟成長表現疲弱，亞股今天觀望氣氛濃厚，收盤走勢分歧。
另外，美國股市16日也因為「總統日」（Presidents'Day）休市。
法新社報導，日本2025年最後一季經濟成長僅0.1%，低於市場預估的0.4%，讓首相高市早苗面臨更大壓力。
高市在本月8日的眾議院選舉取得壓倒性勝利前，將振興經濟列為重要政見。
東京股市終場下跌0.2%，因除夕提前收盤的港股則上漲0.5%。
威靈頓、馬尼拉股市小幅走跌，雪梨股市上揚，新加坡、吉隆坡股市則幾乎持平。
