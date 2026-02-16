日本第4季GDP擴張0.1% 不如預期

快訊

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本政府今天公布，2025年第4季國內生產毛額（GDP）擴張0.1%、低於市場預期，使首相高市早苗率自民黨在眾議院選舉大勝後，採取行動刺激經濟的壓力升高。

法新社報導，日本上季GDP成長率低於市場預估值0.4%，前一季GDP由萎縮0.6%下修至萎縮0.7%。

內閣府數據顯示，民間消費、住宅及企業投資成為本季經濟擴張的主要推手。日本2025全年經濟成長1.1%，較2024年的萎縮0.2%大幅改善。

上季GDP折合年率擴張0.2%，遠低於經濟學家預估的1.6%中位數增幅。

高市早苗率自民黨在2月8日投開票的眾議院選舉贏得316席，超過總議席465席的2/3。

高市政府去年11月推出總額21兆3000億日圓刺激方案以提振經濟成長，項目包能源補貼、普發現金、對半導體和人工智慧（AI）等重要領域的獎勵投資措施，以及擴編國防預算，因應中國在更廣泛區域內日益頻繁的軍事行動。

不過，這些擴張性財政計畫引起投資人擔心。日本債務占GDP比重已超過該國經濟規模逾1倍，在先進經濟體當中占比最高。

高市政府1月允諾消費稅課稅對象暫時排除食品類別，盼減輕通膨對家庭的衝擊後，日本長天期公債殖利率隨即飆升、創歷史新高。

凱投宏觀公司（Capital Economics）資深經濟學者提里安特（Marcel Thieliant）說：「上季景氣僅微幅回升，可能使高市首相更有膽量力推財政擴張政策。」

他在報告中指出，經濟成長疲弱「意味去年11月底通過的大規模追加預算，暫未對上季公共支出帶來實質提振效果。」

有經濟學家認為，上季成長疲軟不致影響日本中央銀行預計今年稍後升息的計畫。

