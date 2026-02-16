快訊

月薪7.2萬抱54張高股息ETF！網幫憂「犧牲長期報酬」勸全改0050

不到1%機率！63歲男沒臉歪、口齒不清 「突失去閱讀能力」竟是中風

索尼新技術可分析AI生成歌曲 辨識原創音樂與占比

中央社／ 帕羅奧圖16日綜合外電報導

索尼集團公司開發出一項新技術，可辨識人工智慧（AI）在生成歌曲時所引據的原創音樂及其占比，讓詞曲創作者能在自身作品受到使用的情況下，向AI開發商求償。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，索尼集團公司（Sony Group Corp.）這項技術能分析AI在學習及生成音樂的過程中，使用了哪些音樂家的歌曲，並量化每首原創作品的貢獻程度，例如這首歌有「3成的音樂是來自披頭四（The Beatles）、1成是來自皇后合唱團（Queen）」。

如果AI開發商同意在分析方面進行合作，索尼集團將藉由連接開發商的基礎模型系統取得資料。若無法取得合作，這項技術能透過比對AI生成音樂與現存音樂，推估前者所使用的原創作品。

隨著AI熱潮興起，AI開發商被控未經同意利用受版權保護的音樂、影片及著作訓練AI模型的案例也日益增加。在音樂產業，使用知名歌手聲音的AI生成歌曲已在網路上廣為流傳。

索尼集團認為，這項技術將有助建立一項機制，根據貢獻比例將AI生成音樂獲得的收益分配給原創詞曲創作者。

這項技術是由索尼集團旗下研發團隊Sony AI開發，相關論文已獲國際會議接受。索尼集團也研發出防止AI模仿動畫及其角色風格（例如吉卜力工作室），或直接生成其學習過圖像的方法。

這項技術未來也可應用於影片、遊戲和角色等其他領域。索尼集團表示，公司尚未決定何時將此系統投入實際應用。

索尼集團預期，AI開發企業會將這項技術導入自家模型，內容產業公司則能在授權談判中運用該技術。

然而，目前尚不清楚AI開發商是否會為保護版權積極採用這項技術。部分業界人士指出，AI公司以提升AI模型性能為首要目標，對預防侵犯智慧財產權較不感興趣。

音樂 開發商 影片

延伸閱讀

國網中心助落雨小幫手APP升級 語音問天氣台語也能通

破億收聽日歌手Vaundy將來台 10/31小巨蛋連唱2天

蕭敬騰情歌啟蒙是他！告白張信哲「完美聲線我學不來」

入主賽車的夢想就靠這台! Mattel推1:16 Aston Martin Vantage GT3積木模型

相關新聞

中國20.3萬顆衛星計畫威脅馬斯克？分析：缺2技術難實現

有人說太空是21世紀的最大公海，而中國已展示要在太空中建立一支超級艦隊的野心，嚴重威脅馬思克(Elon Musk)與貝佐...

記憶體價格漲勢預估年後不止 供應短缺正釀成全球產業危機

人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，帶動記憶體價格漲勢宛如德國威瑪共和時期惡性通膨的「記憶體末日」（RAMmaged...

蘋果買NAND驚傳加價一倍 未來每季看市況重新議約

科技爆料人士指出，蘋果（Apple）已接受日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）的漲價條件，本季將以兩倍價格採購...

ECB擴大歐元附買回機制 適用國家增加 建立資金安全網

歐洲央行（ECB）宣布擴大歐元附買回機制（Repo Lines）計畫 ，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行，提供常態...

印度AI峰會逾20國領袖出席 聚焦晶片、治理 規劃興建龐大「數據城」

印度16日起人工智慧（AI）峰會，官員在峰會揭幕前先擘劃AI與先進晶片雄心，包括可能以全新的晶片製造獎勵措施，從現有的成...

AI恐慌蔓延 進場抄底意願低 投資人寧可先做壁上觀

在人工智慧（AI）可能顛覆現有產業的「AI恐慌交易」持續蔓延下，投資人「逢低進場」的意願低落，寧願先做壁上觀，待情況更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。