索尼新技術可分析AI生成歌曲 辨識原創音樂與占比

索尼集團公司開發出一項新技術，可辨識人工智慧（AI）在生成歌曲時所引據的原創音樂及其占比，讓詞曲創作者能在自身作品受到使用的情況下，向AI開發商求償。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，索尼集團公司（Sony Group Corp.）這項技術能分析AI在學習及生成音樂的過程中，使用了哪些音樂家的歌曲，並量化每首原創作品的貢獻程度，例如這首歌有「3成的音樂是來自披頭四（The Beatles）、1成是來自皇后合唱團（Queen）」。

如果AI開發商同意在分析方面進行合作，索尼集團將藉由連接開發商的基礎模型系統取得資料。若無法取得合作，這項技術能透過比對AI生成音樂與現存音樂，推估前者所使用的原創作品。

隨著AI熱潮興起，AI開發商被控未經同意利用受版權保護的音樂、影片及著作訓練AI模型的案例也日益增加。在音樂產業，使用知名歌手聲音的AI生成歌曲已在網路上廣為流傳。

索尼集團認為，這項技術將有助建立一項機制，根據貢獻比例將AI生成音樂獲得的收益分配給原創詞曲創作者。

這項技術是由索尼集團旗下研發團隊Sony AI開發，相關論文已獲國際會議接受。索尼集團也研發出防止AI模仿動畫及其角色風格（例如吉卜力工作室），或直接生成其學習過圖像的方法。

這項技術未來也可應用於影片、遊戲和角色等其他領域。索尼集團表示，公司尚未決定何時將此系統投入實際應用。

索尼集團預期，AI開發企業會將這項技術導入自家模型，內容產業公司則能在授權談判中運用該技術。

然而，目前尚不清楚AI開發商是否會為保護版權積極採用這項技術。部分業界人士指出，AI公司以提升AI模型性能為首要目標，對預防侵犯智慧財產權較不感興趣。