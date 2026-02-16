快訊

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

除夕夜「大魚大肉」要當心 食藥署：油脂恐讓藥物過量發揮

Seedance2.0捲侵權風波 迪士尼發停止侵權通知函

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

消息人士透露，迪士尼已向TikTok中國母公司字節跳動發出停止侵權通知函，指控這家中國公司未經許可使用迪士尼角色訓練並驅動其人工智慧（AI）影音生成模型Seedance2.0。

路透社報導，知情人士說，迪士尼（Disney）指控字節跳動（ByteDance）在Seedance服務中預先內建「一座盜版的迪士尼版權角色資料庫」，其中包括「星際大戰」（Star Wars）和漫威（Marvel）等多個迪士尼系列角色，並將其視為免費的公共領域素材。

迪士尼在通知函中指出，Seedance涉及重製、散布並創作衍生作品，內容涵蓋超級英雄「蜘蛛人」（Spider-Man）、「黑武士」達斯維德（Darth Vader）等角色。

字節跳動今天告訴英國廣播公司新聞網（BBC），將加強Seedance 2.0人的防範侵權措施，以避免在未經授權的情況下使用受版權保護的角色與名人肖像。

字節跳動並未立即回應路透社的置評要求。

美國新聞網站Axios率先報導迪士尼的行動，娛樂周刊「綜藝」（Variety）週末說，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）也向字節跳動發出停止侵權通知函，指控其「公然侵犯」知識產權。

字節跳動12日推出Seedance 2.0，這個AI影音生成模型生成的影片旋即在中國爆紅，其中包括好萊塢知名影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（BradPitt）打鬥片段。

Seedance 2.0僅需少量提示詞，即可生成具電影敘事感的內容而備受各界讚譽，並將其拿來與深度求索（DeepSeek）相提並論。

迪士尼也曾對新創公司Character.AI採取類似行動，要求這間公司立即停止未經授權使用其受版權保護角色的行為。

去年12月，迪士尼與OpenAI簽署授權協議，允許OpenAI的影片生成器Sora使用星際大戰、皮克斯（Pixar）與漫威系列等多個迪士尼角色。

迪士尼 字節跳動 影片

延伸閱讀

香港馬年賀歲愈夜愈精彩！花車遊行、煙花匯演、迪士尼「奇妙年年」

曾爆「毒瘤說」掀議！祖雄帶妻女同框小姨子 真實互動曝光

字節Seedance2.0火爆 網友用AI生成「李小龍大戰周星馳」遭疑侵權

億光在美控告LED零件商侵權

相關新聞

中國20.3萬顆衛星計畫威脅馬斯克？分析：缺2技術難實現

有人說太空是21世紀的最大公海，而中國已展示要在太空中建立一支超級艦隊的野心，嚴重威脅馬思克(Elon Musk)與貝佐...

記憶體價格漲勢預估年後不止 供應短缺正釀成全球產業危機

人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，帶動記憶體價格漲勢宛如德國威瑪共和時期惡性通膨的「記憶體末日」（RAMmaged...

蘋果買NAND驚傳加價一倍 未來每季看市況重新議約

科技爆料人士指出，蘋果（Apple）已接受日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）的漲價條件，本季將以兩倍價格採購...

ECB擴大歐元附買回機制 適用國家增加 建立資金安全網

歐洲央行（ECB）宣布擴大歐元附買回機制（Repo Lines）計畫 ，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行，提供常態...

印度AI峰會逾20國領袖出席 聚焦晶片、治理 規劃興建龐大「數據城」

印度16日起人工智慧（AI）峰會，官員在峰會揭幕前先擘劃AI與先進晶片雄心，包括可能以全新的晶片製造獎勵措施，從現有的成...

AI恐慌蔓延 進場抄底意願低 投資人寧可先做壁上觀

在人工智慧（AI）可能顛覆現有產業的「AI恐慌交易」持續蔓延下，投資人「逢低進場」的意願低落，寧願先做壁上觀，待情況更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。