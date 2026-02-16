記憶體價格漲勢預估年後不止 供應短缺正釀成全球產業危機

人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，帶動記憶體價格漲勢宛如德國威瑪共和時期惡性通膨的「記憶體末日」（RAMmageddon）現象，仍未見緩解跡象，且隨著雲端巨擘今年將砸下創紀錄的AI資本支出，供需失衡預料將加劇。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克和蘋果執行長庫克等科技產業領袖都在警告記憶體晶片短缺與價格大漲，可能釀成一場全球產業危機：記憶體晶片短缺正開始衝擊獲利、打亂營運計畫，並推升筆記型電腦、智慧手機、汽車及資料中心等各類產品的價格。

彭博資訊指出，近來的記憶體晶片價格漲勢，開始看起來有點像德國威瑪共和國時期的惡性通膨，也讓人想起新冠疫情時的斷鏈危機。Counterpoint研究公司表示，記憶體價格在去年第4季飆漲50%後，本季預估還將再上漲40%-50%。

某種類型的DRAM成本12月-1月狂漲75%，使上季的漲價速度再加快，愈來愈多零售商和中盤商每天都在調整報價，一些人甚至用「記憶體末日」（RAMmageddon）形容即將到來的局面。一家筆電製造商經理人表示，三星電子最近已開始每季評估記憶體供應合約，而非往常的每年評估。

Bernstein追蹤半導體產業的分析師李明（Mark Li）警告，記憶體晶片價格正呈現「拋物線式」上漲，雖將為三星電子、美光（Micron）及SK 海力士（SK Hynix）等製造商帶來優渥獲利，其他電子產業在未來幾個月卻須付出慘痛代價，因為會撼動長期硬體營運規畫、及整體產品線的利潤。

例如，彭博引述知情人士指出，Sony正考慮延後下一代PlayStation遊戲機的問世時間，延到2028、或甚至2029 年，衝擊Sony要精緻維持各世代遊戲機之間用戶參與度的策略，任天堂（Nintendo）據透露也考慮今年調漲Switch 2售價。索尼和任天堂的代表拒絕置評。

同時，Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta及微軟宣佈今年將砸下約6,500億美元的資本支出，創歷來單年新高，勢將進一步排擠傳統記憶體供應，使近來的供應短缺近期難以止息，因為用於AI的高頻寬記憶體（HBM）利潤更高、記憶體用量更大。

記憶體供應短缺近期難止

TrendForce估計，2026年HBM需求將年增70%，占全年DRAM晶圓總產出比率將攀抵23%，高於去年的19%。廣發證券估算，DRAM的供應缺口約4%，NAND快閃記憶體的缺口為3%，但這個數字還沒納入部分產業的低庫存情況，因此實際缺口可能更大。

DRAM的供應短期也不太可能回升，因為建造和裝配新廠房常需時數年時間。Counterpoint分析師MS Hwang表示，「DRAM短缺預料到年底前都將持續影響電子、電信及汽車業」，「我們已看到汽車業出現恐慌性採購的跡象，智慧手機製造商則轉向更具成本效益的晶片方案，以減緩衝擊」。

他說，汽車電子、電訊設備及其他零組件廠商現在若想買記憶體，可能要「直接買張機票去找製造商搶配額」，「這些製造商正在銷售的產能不只是2026年的，還有2027和2028年」。

DRAM價格飆漲後，占低階智慧手機物料清單（BOM）成本的比率近期可能就會衝上30%，比去年初的10%提高兩倍。Counterpoint指出，受影響最大者將是缺乏議價能力的平價手機。

隨著AI業者取得更多產能，其他製造商要付出多少代價才能搶到記憶體？MS Hwang說：「沒有上限。」