低碳發電10年增20% 法國新版能源規劃出爐

法國財長勒斯鳩（Roland Lescure）表示，法國將在10年內將核能與再生能源發電量提高20%，並會盡速發布一項電氣化方針，以推動擺脫化石燃料。

路透社報導，勒斯鳩表示他將與產業領袖會面，討論對電動車及其他電氣化補貼的支持措施，將之納入2027年政府預算。

法國的能源規劃法（PPE）設置電力結構新目標，並規範未來10年的風能與太陽能招標。法國能源規劃法13日以行政命令形式發布，較原訂期程晚3年；法國國會對是否補貼再生能源，以及政府債台高築下新核電廠資金從何而來爭論不休。

法國能源規劃法將2030年的低碳發電目標訂為5850億度（585Twh），目前為5400億度（540Twh），另規劃到2035年底前讓法國70%的能源消費來自低碳電力；目前法國60%的能源消費來自化石燃料。

能源規劃法另下調風能與太陽能的發展目標約20%，同時將核能發電目標上調5%，規劃期至2035年。