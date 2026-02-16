伊朗向美示好 油田、採礦、買飛機可納入核談判

伊朗與美國即將舉行第二輪會談。伊朗外交官員今天表示，他們尋求與美國達成一項能使雙方都能獲得經濟利益的核子協議，包含油田、採礦甚至飛機採購都可以談。

路透社報導，德黑蘭與華府日前恢復談判，盼解決雙方長達數十年圍繞伊朗核計畫的爭端並避免新一輪軍事衝突。美方官員表示，美國已派遣第二個航艦打擊群前往中東，為談判失敗後可能展開的軍事行動做準備。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，總統川普已表明他更傾向透過外交與談判達成解決方案；不過盧比歐也事先打預防針，稱外交努力未必能實現。

伊朗之前揚言如遭美軍攻擊，將打擊美國在中東的基地，但他們今天釋出更緩和立場。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency）引述伊朗外交部經濟外交司副司長甘巴里（HamidGhanbari）說：「為讓協議能穩定持久，必須確保美國也能在一些關鍵領域獲得實實在在好處。」

甘巴里說：「雙方在石油與天然氣田的共同利益、礦業投資乃至飛機採購，都包含在談判內容中。」並說2015年各方所達成的伊朗核協議確未顧及美國經濟利益。

2015年美、俄、中、英、法、德及歐盟與伊朗達成核子協議，伊朗遵守相關限制換取西方撤銷大部分制裁，但美國2018年5月在川普第一任時片面退出協議，逕自對伊朗恢復嚴厲制裁；去年6月美國加入以色列對伊朗的戰事，空襲伊朗核設施後聲稱重創伊朗濃縮鈾的能力。

消息人士13日告訴路透社，由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）所率的美方代表團，將於17日在日內瓦繼續與伊朗官員會面。

伊朗外交部表示，外長阿拉奇（Abbas Araqchi）已離開德黑蘭前往日內瓦，參加由阿曼擔任中間人的對美核談判，並會晤國際原子能總署（IAEA）負責人等相關人士。

伊朗副外長塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）表示，若能換取制裁解除，伊朗準備在自身核子計畫上讓步。他今天告訴英國廣播公司（BBC），如今「球在美國那邊，他們必須證明真心想達成協議」。

塔赫特-拉凡奇提到，伊朗原子能機構負責人9日時稱伊朗願稀釋最高濃度的鈾以換取制裁解除，正是伊朗展現彈性的例證。

他重申德黑蘭不接受「零濃縮鈾」。「零濃縮鈾」這點一直是先前談判裡的關鍵癥結；華府認為伊朗境內進行鈾濃縮恐走向發展核武，伊朗則否認尋求核武。

美國則正加強對伊朗經濟施壓。據Axios新聞網14日披露，川普與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）日前會晤時達成共識，美國將努力減少伊朗向中國出口石油。

目前伊朗80%以上的石油銷往中國，若這筆貿易遭削弱，將大幅降低伊朗石油收入。