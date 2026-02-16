彭博：華納兄弟考慮重啟與派拉蒙出售談判

彭博今天引述知情人士報導，華納兄弟探索正在考慮針對敵意收購方派拉蒙天空之舞所提最新修訂的收購要約，重新啟動與這家好萊塢競爭對手的出售談判。

彭博（Bloomberg News）報導，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）董事會成員正討論派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）是否可能提供更優厚交易條件。

路透社無法立即就報導內容進行查證。

派拉蒙上週強化對華納兄弟的收購提案，承諾若交易未能在今年完成，每季將額外提供股東現金，並且同意承擔如果有線頻道HBO母公司華納兄弟退出與Netflix的交易需付支的違約金，儘管哥倫比亞廣播公司（CBS）母公司派拉蒙並未提高每股報價。

華納兄弟此前已同意將旗下同名影業和HBO Max串流服務以每股27.75美元價格出售給串流龍頭Netflix。