澳大利亞打造核潛艇船廠 首筆撥款39億澳元

澳大利亞周日（2月15日）宣布撥款39億澳元（約合28億美元）用於在南部城市阿德萊德附近的奧斯本（Osborne）新建一座用於建造核潛艇的船廠。這是澳大利亞與英國和美國簽署的「奧庫斯」（AUKUS）安全協議的一部分。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯在一份聲明中表示，投資奧斯本潛艇建造廠對澳大利亞交付常規武裝核動力潛艇至關重要，39億澳元的撥款為建設該船廠的「首付款」。

據官方預測，該設施長期投資額預計將高達300億澳元。

澳大利亞的雄心

2021年9月15日，美國、英國和澳大利亞三國簽署協議，建立軍事外交安全合作伙伴關系，簡稱AUKUS——取自三個成員國英文名稱的首字母：Australia（澳大利亞）、UK（英國）和US（美國）。該聯盟旨在通過共享技術和提升防務能力，如核潛艇技術，來應對印太地區的局勢變化。外界認為，該協議的核心是應對中國在印太地區日益增長的影響力。

根據該協議，英國和美國將從下一個十年起向堪培拉提供核動力潛艇。從2027年起，美國的「弗吉尼亞」級核潛艇將部署在澳大利亞；從2030年左右開始，澳大利亞將可購買數艘「弗吉尼亞」級潛艇。

該國防協議還將促成英國和澳大利亞共同建造新型核動力潛艇，以及包括澳大利亞未來獲得建造潛艇所需的技術。

創造數千個就業崗位

澳大利亞國防部長理查德·馬爾斯（Richard Marles）表示，位於奧斯本的設施將是實現這一目標的核心。他說，奧斯本正在進行的改造表明，澳大利亞正按計劃推進目標，以在未來幾十年內擁有自主建造核動力潛艇的能力。

阿爾巴尼斯總理表示，奧斯本的潛艇建造廠將創造近1萬個設計和建造方面的就業崗位，並每年提供多達1000個學徒名額。

今年9月，澳大利亞宣布了一項80億美元的投資計劃，目標是在10年內將位於珀斯（Perth）的一家造船廠改造為未來核動力潛艇艦隊的維護中心。

