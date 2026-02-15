聽新聞
美二手電動車銷量升溫
美國聯邦購車補助結束後，電動車（EV）買氣降溫，但二手電動車上季銷量卻較一年前驟增，主因前兩年售出的新電動車，如今首度流入二手市場，價格也大減五成。
根據Cox Automotive數據，去年第4季（上季）美國二手電動車銷量年增13.5%至近8.9萬輛；此外，二手電動車庫存平均約50天出清，略快於燃油車。相較下，新電動車銷量上季下滑36%。
美國二手電動車銷量增加，反映市場終於有大量車輛可供出售，價格也相對較低。2023年和2024年，美國共售出250萬輛電動車，大多以租賃方式購買，這些車輛如今首次流入二手市場。
此外，電動車折舊率一向顯著，日益成為撿便宜買家的選擇。CarEdge.com數據顯示，過去三年轉售價格跌幅最大的15款車型中，逾半為電動車。再者，美國二手電動車平均價格雖仍略高於二手燃油車，但價差已逐漸縮小。最近一季在美售出的二手電動車，近四成不到2.5萬美元。
