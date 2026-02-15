聽新聞
「電力時代」將改變全球政策
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，國際能源總署（IEA）表示，這象徵「電力時代」（Age of Electricity）的序幕，並將大幅改變各國的政策與政治發展。
IEA在最新的年度電力生產與市場報告中宣告，「電力時代」已來臨，預測未來五年全球電力需求成長，將比過去十年快出約50%，是整體能源需求成長的兩倍以上，甚至將超越國內生產毛額（GDP）成長率，反映「電力需求與經濟活動之間長期關係的根本轉變」。
各國政府才剛開始意識到這項改變，部分原因在於選民對能源問題的關切，並預告各國的政策方向、甚至選舉政治，將出現重大轉變。
歐洲近來已浮現與國內外政壇相關的電力經濟挑戰。
德國總理梅爾茨上周表示，若歐盟的碳市場計畫開始造成企業負擔，應準備著手修正，釋出更務實的訊號。
美國也面臨政治壓力。在選民苦於因應電費飆升之際，生活成本成為11月期中選舉的核心議題之一，而資料中心建設熱潮正是推高電價的一個因素。
