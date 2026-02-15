快訊

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

ECB擴大歐元附買回機制 適用國家增加 建立資金安全網

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
ECB宣布擴大歐元附買回機制計畫，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行。（路透）
ECB宣布擴大歐元附買回機制計畫，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行。（路透）

歐洲央行（ECB）宣布擴大歐元附買回機制（Repo Lines）計畫 ，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行，提供常態性、最高500億歐元的流動性支援，為在金融動盪期間提供一道資金「安全網」，防止歐元計價證券遭強行拋售，並藉以提升歐元的國際地位。

ECB說，這項新機制從今年第3季開始實施，將對全球所有央行開放，但不包括因洗錢、恐怖主義融資或國際制裁等聲譽問題而被排除在外的央行。

ECB說：「這個架構將使歐元區以外地區的央行能迅速因應歐元流動性短缺的風險，調整的目的是要使該機制更靈活、地理覆蓋範圍更廣，對全球歐元證券持有者更具意義。」

ECB總裁拉加德表示，「隨著產業政策愈趨積極、地緣政治緊張升溫，以及供應鏈中斷，金融市場面臨壓力的情況將愈來愈常見」，「ECB須為更動盪的環境做好準備」，「我們必須避免市場壓力引發歐元證券在全球融資市場的拋售潮」。

此外，由於美國總統川普的經濟政策難以預測，投資人正在重新評估美元的地位，拉加德認為現在是歐元攫取市占的良機。

ECB推出這項取得歐元的保障機制，理當會增加對歐元計價資產的需求，並鼓勵歐元區以外的銀行購買歐元區資產。

拉加德表示，這項機制也會強化歐元的地位，當全球央行有「最後貸款人」（a lender of last resort）這條防線，將增強人們對歐元投資、借貸和交易的信心。」

ECB這項附買回機制是市場承壓時期的重要融資來源，允許借款人以高品質抵押品做為擔保，向ECB借入歐元，並在到期時連本帶利償還。ECB在新冠疫情期間設立的這項融資機制，目前僅開放給羅馬尼亞、匈牙利、阿爾巴尼亞等東歐八個國家央行使用。

ECB 機制 拉加德

延伸閱讀

歐洲央行擴大回購機制 提升歐元全球地位

13金控元月獲利年增29% 合計稅後純益747億元

玉山（2884）價差難提款！專家指「體質改變」：創投、證券受益多頭利多

伯恩斯坦證券開第一槍 台股評等 降至「中立」

相關新聞

蘋果買NAND驚傳加價一倍 未來每季看市況重新議約

科技爆料人士指出，蘋果（Apple）已接受日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）的漲價條件，本季將以兩倍價格採購...

ECB擴大歐元附買回機制 適用國家增加 建立資金安全網

歐洲央行（ECB）宣布擴大歐元附買回機制（Repo Lines）計畫 ，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行，提供常態...

印度AI峰會逾20國領袖出席 聚焦晶片、治理 規劃興建龐大「數據城」

印度16日起人工智慧（AI）峰會，官員在峰會揭幕前先擘劃AI與先進晶片雄心，包括可能以全新的晶片製造獎勵措施，從現有的成...

AI恐慌蔓延 進場抄底意願低 投資人寧可先做壁上觀

在人工智慧（AI）可能顛覆現有產業的「AI恐慌交易」持續蔓延下，投資人「逢低進場」的意願低落，寧願先做壁上觀，待情況更...

「電力時代」將改變全球政策

人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，國際能源總署（IEA）表示，這象徵「電力時代」（Age of Electricit...

美二手電動車銷量升溫

美國聯邦購車補助結束後，電動車（EV）買氣降溫，但二手電動車上季銷量卻較一年前驟增，主因前兩年售出的新電動車，如今首度流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。