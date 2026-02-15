AI恐慌蔓延 進場抄底意願低 投資人寧可先做壁上觀

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美股。路透
美股。路透

在人工智慧（AI）可能顛覆現有產業的「AI恐慌交易」持續蔓延下，投資人「逢低進場」的意願低落，寧願先做壁上觀，待情況更明朗後再出手。

最近陸續問世的AI新工具，衝擊許多傳統商業模式，軟體業、卡車運輸、不動產、財管到廣告業等業者的股價都劇烈震盪走低，反映市場的恐慌心態。

駿利亨德森經理人舒朗-福克斯說：「這世界變化非常非常迅速…我們不想在這個時候進場抄底…今日的AI模型已經比半年或一年前的強大許多，現在看起來受到保護的商業模式，未來未必也能如此。這讓逢低進場的策略更置礙難行。」

那斯達克綜合指數上周跌2.1%，標普500指數跌1.4%，但物流業巨頭CH Robinson股價大跌12%，嘉信理財跌11%，不動產業者世邦魏理仕（CBRE）更暴跌16%，再保業者Gallagher跌13％。

道富（State Street）的資料顯示，部分軟體股已連跌數周，但多數投資人仍持續出脫持股而非逢低進場。道富股票策略主管威特曼說，並未見到法人進場買軟體股的跡象，但硬體終端類股見到資金流入。

對部分基金經理人而言，股市這波跌勢看似過頭了。富達國際操盤手萊特認為，此刻市場不理性氛圍充斥，他已進場挑了一些「便宜貨」。在此同時，道瓊市場數據的資料顯示，截至12日的過去三個月內，標普500成分股中約三成股票的漲幅或跌幅至少20%，雖非歷來最高，但過去20年來的平均值為15%。鑒於整體市場的波動並未如此劇烈，此現象格外引人注目。美股「恐慌指數」VIX，過去三個月平均值稍高於17，但過去20年的平均值為19。

為何有些股票波動較劇烈？一種解釋是資金湧入可能避險基金等加劇波動的投資工具，因避險基金的買法容易導致股價暴衝。根據SS&C科技公司的避險基金指數，過去三個月來每月流入避險基金的資金淨額每個月都增加，本月以來淨流入資金是去年5月以來最高。

