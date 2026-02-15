快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
「印度AI影響力峰會」16日-20日登場，為首次由全球南方國家主辦全球AI峰會。（歐新社）
「印度AI影響力峰會」16日-20日登場，為首次由全球南方國家主辦全球AI峰會。（歐新社）

印度16日起人工智慧（AI）峰會，官員在峰會揭幕前先擘劃AI與先進晶片雄心，包括可能以全新的晶片製造獎勵措施，從現有的成熟製程轉型到2奈米先進晶片製程，並規劃興建龐大的全新「數據城」，還要設立國家級的AI機構，推行AI治理。

「印度AI影響力峰會」16日-20日登場，為首次由全球南方（Global South）國家主辦全球AI峰會。儘管輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因「無法預見的情況」而臨時缺席，現場依然冠蓋雲集，法國總統馬克宏與巴西總統魯拉等20多國領袖都將出席，美印策略聯盟論壇（USIPF）與美印商業理事會（USIBC）等美國代表團也將與會，來自超過100家企業的120多位資深主管都將共襄盛舉。

印度科技部長衛士納表示，希望未來幾年能生產先進半導體，目標是從目前的28奈米轉型到2奈米晶片。新德里當局近期可能宣布全新晶片製造倡議，包括提供聚焦於晶片設計的新資金，涉及至少50家深度科技公司。印度預料將有三座晶片設施於今年開始商業化生產。

印度南方邦（Andhra Pradesh）資訊科技部長洛克希也表示，印度當局正規畫在該邦的港口城市維薩卡帕南（Visakhapatnam）規劃興建龐大的「數據城」，以加速追趕與美國及中國大陸在AI領域的差距。

他說，南方邦已簽署總額達1,750億美元、涵蓋760個專案的投資協議，包括Google將砸下150億美元，建設旗下在美國境外最大的AI基礎設施。印度信實工業、加拿大資產管理巨頭Brookfield與美國資料中心供應商Digital Realty成立的合資事業，也將在維薩卡帕南投資110億美元，興建AI資料中心。

印度15日也發布「印度AI治理指南」聲明，表示將以創新為優先、限制為輔推行治理，並建議設立新的國家級AI機構，包括AI治理團隊、科技與政策專家委員會，以及AI安全研究所。聲明指出，2024年3月創立的「印度AI使命」已備妥超過3.8萬組繪圖處理器（GPU），創建能以可負擔費率開放給新創公司和學術機構採用的共同運算設施。

負責籌辦本周峰會的印度AI任務負責人辛格表示，印度將推動擴大AI可及性，並尋求就建立「全球AI公共資源」達成國際共識，讓AI惠及全球南方國家，並將技術應用於教育、醫療與農業等社會用途。

儘管印度擁有Infosys、Wipro與塔塔顧問服務公司等領先IT企業，但在大型語言模型（LLM）的開發或AI商業化方面，並未處於領先地位。

印度AI峰會逾20國領袖出席 聚焦晶片、治理 規劃興建龐大「數據城」

